Juan Carlos I se corta mañana al tráfico

La Policía Local dispone de un dispositivo de tráfico desde las 8.00 horas

Infografía con los desvíos por el corte de tráfico en Juan Carlos I.

Lucía Romero

Vilagarcía

El corte de tráfico anunciado estos días en Vilagarcía y pospuesto en varias ocasiones para la colocación de un camión grúa se ha retomado para mañana viernes.

Así las cosas, la avenida Juan Carlos I quedará cerrada al tráfico a partir de las 8 horas y la circulación se reestablecerá tan pronto como finalicen las tareas de descarga del vehículo con destino a la obra del eficio Dorna.

Los agentes recordaron la existencia de un dispositivo de tráfico desviando la circulación por Santa Lucía y Ramón López Piñeiro. Habrá señalización.

