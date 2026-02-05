Juan Carlos I se corta mañana al tráfico
La Policía Local dispone de un dispositivo de tráfico desde las 8.00 horas
Vilagarcía
El corte de tráfico anunciado estos días en Vilagarcía y pospuesto en varias ocasiones para la colocación de un camión grúa se ha retomado para mañana viernes.
Así las cosas, la avenida Juan Carlos I quedará cerrada al tráfico a partir de las 8 horas y la circulación se reestablecerá tan pronto como finalicen las tareas de descarga del vehículo con destino a la obra del eficio Dorna.
Los agentes recordaron la existencia de un dispositivo de tráfico desviando la circulación por Santa Lucía y Ramón López Piñeiro. Habrá señalización.
