Formación
El IV ciclo de la Universidad para Mayores aumenta sus alumnos
Vilagarcía
El IV ciclo de la Universidad para Mayores de la Universidad de Santiago de Compostela acogió la presentación del próximo congreso In.Xurga que se celebrará a finales de febrero en Vilagarcía. Los cerca de sesenta alumnos reciben una formación integral en el Centro de Formación de Matosinhos a cargo de la profesora Esther Olveira, precisamente una de las ponentes en el próximo congreso para tratar sobre el edadismo entre otras cuestiones. n
