El IV ciclo de la Universidad para Mayores aumenta sus alumnos

Cada vez son más las personas que participan en esta formación para mayores de 50 años.

Cada vez son más las personas que participan en esta formación para mayores de 50 años. / Noé Parga

Diego Doval

Vilagarcía

El IV ciclo de la Universidad para Mayores de la Universidad de Santiago de Compostela acogió la presentación del próximo congreso In.Xurga que se celebrará a finales de febrero en Vilagarcía. Los cerca de sesenta alumnos reciben una formación integral en el Centro de Formación de Matosinhos a cargo de la profesora Esther Olveira, precisamente una de las ponentes en el próximo congreso para tratar sobre el edadismo entre otras cuestiones. n

