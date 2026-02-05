Investigados por rociar bancos nuevos con grasa para patinar mejor

El pasado verano se registró en Pontecesures uno de esos actos de vandalismo que tanto indignan a la población, justo después de que el Concello acondicionara una calle e instalara bancos nuevos de piedra y madera. Resulta que a un grupo de chicos no se les ocurrió nada mejor que rociarlos con grasa o un líquido similar para deslizarse sobre el nuevo mobiliario con sus monopatines.

Ahora se sabe que la Guardia Civil ha procedido a identificar a dos de los autores de los hechos, por lo que figuran ya como investigados. Se trata de un menor de edad y de otro joven, este de 23 años.

Son dos vecinos de la propia localidad pontecesureña a los que acaba de poner nombre la Guardia Civil de Caldas de Reis como presuntos autores de los daños en el mobiliario cometidos en agosto del 2025.

Hay que respetar y cuidar el mobiliario urbano, ya que se trata de bienes de uso común cuya conservación beneficia a toda la comunidad Guardia Civil

Los hechos fueron denunciados en su momento por el Ayuntamiento en el cuartel de la Guardia Civil de Valga, explicando entonces que los bancos tan solo llevaban unos meses instalados y que los jóvenes «los utilizaron para, tras aplicar algún tipo de grasa o líquido, poder deslizarse con sus monopatines sobre los mismos, sin ser conscientes del elevado coste de los daños causados».

Vídeos en redes sociales

En la investigación llevada a cabo por el instituto armado resultó determinante la colaboración ciudadana. Esta circunstancia, unida a la recopilación y visionado de vídeos subidos en distintas redes sociales, permitió identificar a los dos varones descritos.

Es por ello que la benemérita no solo agradece la implicación vecinas, sino que anima a la ciudadanía a seguir colaborando para evitar o esclarecer cualquier conducta incívica o acto vandálico, «contribuyendo así a la prevención de daños y al mantenimiento de espacios públicos seguros y en buen estado».

Los actos vandálicos no solo generan un perjuicio económico, sino que afectan a la seguridad y a la calidad de vida de vecinos y visitantes Guardia Civil

Un mensaje al que suma un llamamiento a «respetar y cuidar el mobiliario urbano, ya que se trata de bienes de uso común cuya conservación beneficia a toda la comunidad».

En esta línea tan pedagógica, la Guardia Civil remarca que «los actos vandálicos no solo generan un perjuicio económico, sino que afectan a la seguridad y a la calidad de vida de vecinos y visitantes».

Las diligencias instruidas están tanto en la sección civil del tribunal de instancia e instrucción de Caldas de Reis como en la Fiscalía de Menores de la provincia de Pontevedra.