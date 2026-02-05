El IES Castro Alobre competirá en la XXI Olimpiada de Biología tras superar la preselección con más de 500 estudiantes

El IES Castro Alobre estará representado el próximo 6 de febrero en la XXI Olimpiada de Biología convocada por el Colegio Oficial de Biólogos de Galicia, con la colaboración de las tres universidades gallegas.

Tras la preselección previa, el instituto vilagarciano ha logrado plaza entre los 100 estudiantes seleccionados después de una participación previa de más de 500 estudiantes.

Esta fase autonómica constará de una prueba teórica tipo test y pruebas prácticas de laboratorio con temario de biología de ESO. n