Sucesos

Dos evacuados tras un atropello en Vilagarcía

El 112 Galicia recibió una primera alerta por un menor herido en un paso de peatones de Pablo Picasso

Ambulancias del 061 en Arousa.

Ambulancias del 061 en Arousa. / Noe Parga

Lucía Romero

Vilagarcía

Dos personas fueron trasladadas hoy a un centro sanitario tras un atropello en el paso de peatones de la avenida Pablo Picasso de Vilagarcía que está frente al supermercado. Según el 112 Galicia, una de las personas es menor.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la tarde y por causas que se desconocen. En un primer momento se alertó de que un menor había sido atropellado, pero estaba liberado y consciente. No obstante, se pidió la presencia de una ambulancia porque estaba herido. Posteriormente, se informó de que otra persona que estaba con él también había precisado atención por parte del 061.

Desde el 112 Galicia alertaron también a la Policía Local de Vilagarcía, Guardia Civil de Tráfico y el servicio de Emerxencias e Protección Civil.

