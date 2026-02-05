El dique de O Terrón, clave para el centro de talasoterapia

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, se reunió ayer con la titular de la Consellería do Mar, Marta Villaverde para analizar una serie de actuaciones vinculadas al espigón de O Terrón y otras zonas portuarias. En el encuentro, en el que participó también el presidente de Portos, José Antonio Álvarez, se evaluó la posibilidad de priorizar la urbanización del contradique del espigón de O Terrón para uso peatonal, incluida como actuación complementaria en el proyecto constructivo pero que nunca se llegó a ejecutar.

Además, el alcalde solicitó que se realice en este contradique una obra de toma de agua salada para el futuro centro de talasoterapia, cuyas obras se iniciarán en las próximas semanas tras la adjudicación para construir el vaso de la piscina. El proyecto se va a ejecutar en las inmediaciones del contradique, por lo que este resulta ideal para capturar el agua que se suministrará a las piscinas de talasoterapia.

En ese encuentro también se abordaron otras cuestiones relacionadas con el uso y mantenimiento de instalaciones portuarias del municipio y se aprovechó para hacer seguimiento de las actuaciones ejecutadas y las previstas por Portos de Galicia en ese municipio. Entre ellas, destaca la mejora de pavimentos en los pantalanes de la tercera y la cuarta lista, actualmente en fase de licitación, y futuras actuaciones de renovación de firmes en los viales de titularidad portuaria.

Villaverde puso en valor, tras el encuentro, la inversión continuada que se realiza en Vilanova, tanto en infraestructuras portuarias como en actuaciones de apoyo al sector pesquero, marisquero y a la industria vinculada al mar, reiterando la mejora de la seguridad en zonas portuarias como la de Vilanova.n