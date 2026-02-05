El Curtas calienta motores con relatos de Losada y Santipérez

El Festival Curtas tendrá lugar en octubre, pero la organización ya está calentando motores y va a recuperar la línea editorial interrumpida en 2020 con una colaboración destacada. Y es que cuentan con el escritor Manuel Losada, «referente del thriller y el misterio gallego, de hecho, le llaman el «Stephen King de Arousa», y el ilustrador Santipérez, cuya técnica y estilo fascinaron al público en la pasada edición». Se trata de un proyecto híbrido que combinará el formato digital y el físico bajo el título «Historias desde o limiar».

Así, se crea un universo temático propio alrededor del festival para que el público se vaya sumergiendo en él. Los relatos e ilustraciones se publicarán periódicamente en la red y terminarán con la edición de un volumen físico. Ya se puede disfrutar del primero, llamado «El ultimo pase».