Colisiona con dos coches estacionados en Vilagarcía y da positivo en alcohol

Prácticamente a diario la Policía Local de Vilagarcía sorprende a algún conductor que da positivo en alcohol y/o drogas. A veces en cantidades tan significativas como para ser denunciados por vía penal y muchos de ellos sorprendidos tras provocar algún accidente.

El último caso conocido es el de un conductor que dejó claro su estado de embriaguez tras colisionar con dos turismos que estaba estacionados.

Sucedió la pasada noche en el entorno de la Praza de Xoán XXIII, a escasos metros de la sede de la Policía Local.

El conductor en cuestión avanzaba hacia la avenida de López Ballesteros cuando chocó con dos vehículos «que estaban debidamente estacionados en el margen izquierdo de la vía», además de cargarse un macetero de fundición.

Así lo detallan los agentes, que al llegar al lugar de los hechos, mientras examinaban el escenario y cuando trataban de esclarecer lo ocurrido ya se percataron de que el conductor «presentaba signos externos compatibles con el consumo de bebidas alcohólicas».

Fue por ello que le realizaron la correspondiente prueba y confirmaron sus sospechas, comprobando que el individuo daba positivo, aunque sin llegar a los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado.

Lo que sucede es que si bien es cierto que con la tasa que dio puede no considerarse delito por conducción etílica, también lo es que «procede la investigación por delito cuando la persona conductora da resultado positivo y presenta signos claros y evidentes de encontrarse influenciado por el alcohol y es presuntamente responsable de un siniestro viario», aclara la Policía Local.

De ahí que decidiera abrir diligencias para investigar al conductor del coche siniestrado por el presunto delito de conducción bajo los efectos de debidas alcohólicas e inmovilizar el vehículo en el depósito municipal.