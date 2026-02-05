Cae la chimenea de Alimentos Arosa en Cambados

La chimenea de la antigua Alimentos Arosa de Cambados ha colapsado sobre las dos de la tarde de hoy. Los servicios municipales se han desplazado hasta el lugar para evaluar la situación, pero en principio habría caído dentro de la propia nave y no se han producido daños en las propiedades colindantes.

El Concello abrió esta misma semana un expediente de ruina urgente tras recibir un escrito de queja de los vecinos de la zona. Hacía tiempo que la estructura estaba en mal estado, pero con los últimos temporales habían aparecido unas grandes grietas y temían que acabara derrumbándose sobre sus casas.

No era la primera vez que mostraran su inquietud por el mal estado de las instalaciones de la antigua conservera Otero, que lleva más de dos décadas cerrada.

Un grupo de inversores de la villa la había adquirido después para una promoción de viviendas, pero la complicada situación urbanística de la parcela y la crisis del ladrillo desbarató sus planes. De hecho, como avanzó este diario el pasado verano, sus 2.600 metros cuadrados en este espacio privilegiado con vistas al mar en San Tomé llevan tiempo a la venta por un millón de euros.