El BNG lanza una ofensiva contra los depósitos de betún

El Bloque Nacionalista Galego presentó ayer su ofensiva contra el proyecto que contempla la instalación de unos depósitos de betún en terrenos de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía. Néstor Rego, diputado nacionalista en el Congreso de los diputados, anunció ayer el registro de iniciativas dirigidas al Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible para exigir una intervención clara sobre este tema y reiteró la paralización del proyecto aplicando el principio de precaución.

Escoltado por los integrantes de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Rego reclama a Puertos del Estado que asuma sus competencias legales y que emita un informe vinculante previo sobre el proyecto, obligatorio al superar los tres millones de euros, además de que se tenga en cuenta la totalidad de la instalación, incluido el transporte marítimo del 90% del betún previsto.

Por su parte, la diputada del BNG en el Parlamento gallego, Montse Prado, criticó duramente la actuación de la Xunta por declarar este proyecto como estratégico y pide que se retire esa consideración, paralizar la tramitación actual y realizar una evaluación de impacto ambiental ordinaria y conjunta.

Noticias relacionadas

Los nacionalistas explicaron ayer en Carril que el proyecto prevé la instalación de dos plantas de almacenamiento con un volumen total de 300.000 metros cúbicos anuales de betún y aceite térmico, una sustancia contaminante. Denuncian que la promotora «está fragmentando artificialmente el proyecto para eludir una evaluación ambiental ordinario, sometiéndola a un trámite simplificado».n