Aviturga celebra el dictamen de la UE contra el doble registro

Aviturga celebró ayer en un comunicado lo que considera un respaldo directo a sus reivindicaciones tras el pronunciamiento de la Comisión Europea, que concluye que el sistema español de doble registro de viviendas turísticas contradice el derecho comunitario. Ese informe, explica la entidad, cuestiona el decreto que obliga a los propietarios de viviendas de uso turístico y arrendamientos de corta duración a inscribirse no solo en los registros autonómicos, sino también en otro estatal gestionado a través del Registro de la Propiedad y supervisado por el Ministerio de Vivienda.

«Bruselas prohíbe someter una misma vivienda a más de un procedimiento de registro y fija el 20 de mayo de este año para eliminar esa duplicidad administrativa», explican.

Aviturga también destaca que Europa avala expresamente su postura respecto a la polémica del Número de Registro Único de Alojamiento y recuerda que la falta del mismo «no convierte en ilegales a las viviendas turísticas, al no exigir un segundo registro» Terminan recordando que se ha presionado de manera injusta a los propietarios. n