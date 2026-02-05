El Atlantic Fest suma a Carolina Durante sus conciertos de referencia

El Atlantic Fest 2026 sigue completando su cartel y viene de sumar un golpe de efecto con cuatro nombres que encajan en su ADN alternativo: Carolina Durante, Depresión Sonora, Triángulo de Amor Bizarro y Nadadora.

La organización subraya, además, un aliciente extra para el público gallego: la actuación de Carolina Durante será la única oportunidad de ver a la banda en Galicia en 2026, ya que su única fecha posterior en la comunidad será en diciembre en A Coruña.

El festival volverá a celebrarse los días 17 y 18 de julio en la playa de A Concha de Vilagarcía, un enclave que el evento reivindica como su «hogar musical». El recinto principal contará con dos escenarios, el Galicia Calidade (en el marco de los Concertos do Xacobeo) y el Vibra Mahou, por donde pasarán también sesiones de DJs, que el domingo 19 se trasladarán a las calles de la ciudad.

Con estas incorporaciones, Atlantic Fest ya tiene confirmados para 2026 a Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Carolina Durante, Nacho Vegas, Carlos Ares, Depresión Sonora, Triángulo de Amor Bizarro y Nadadora, con más anuncios pendientes.

En el caso de Depresión Sonora, el proyecto liderado por Marcos Crespo llega en plena evolución del post-punk emocional y directo visceral; Triángulo de Amor Bizarro debutará en el festival con nuevo disco en el horizonte; y Nadadora regresa tras quince años con un trabajo marcado por la memoria y la reconstrucción.

Los abonos están a la venta por 75 euros (IVA y gastos incluidos) hasta el 2 de marzo, cuando cambiará el tramo de precio. También se ofrecen suplementos de camping y glamping. La organización insiste en su filosofía: un cartel con sentido, espacio para los artistas y una experiencia pensada para emocionarse, compartir también con la familia y volver a casa con canciones que duren todo el año. n