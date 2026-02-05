Arde un transformador y deja sin luz a parte del centro de Vilagarcía

El incendio en un transformador subterráneo de la red eléctrica de Vilagarcía dejó sin luz a gran parte del centro de la ciudad, especialmente las zonas en torno a las calles A Baldosa y A Mariña. Todo ocurrió sobre las 15.00 horas, cuando se alertó a los Bombeiros de O Salnés que una de las arquetas del transformador que se encuentra entre la plaza de A Peixería y la Comisaría de la Policía Nacional echaba humo.

El origen de ese pequeño incendio que se originó está todavía por determinar, pero todo apunta a que puedo tratarse de un cortocircuito o una sobrecarga en la red eléctrica, lo que provocó que varios cientos de usuarios del servicio que presta Naturgy se quedasen sin suministro.

Las zonas afectadas fueron recuperando poco a poco la conexión, mientras los técnicos de Naturgy revisaban, una a una, las arquetas del cableado subterráneo para encontrar el punto de origen de la avería.

Al cierre de esta edición, una parte importante de os afectados ya contaba con suministro eléctrico, pero la empresa que gestiona el servicio calculaba que todavía estaban afectados unos 400 usuarios. Las previsiones es que fuesen recuperando el servicio en las siguientes horas.

Las condiciones meteorológicas que se están registrando en las últimas semanas están siendo un calvario para la red eléctrica en toda la comarca de O Salnés, que se ha visto afectada por todo tipo de contratiempos, desde rayos que destrozaron líneas hasta árboles que se precipitaron sobre el cableado.