Igualdad
«Aprendéndonos», el programa que ayuda a mujeres vulnerables
El Concello de Ribadumia fue beneficiario de dos líneas de las subvenciones a entidades locales para la promoción de la igualdad, impulsadas por la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia. Una de esas líneas, permitió al Concello poner en marcha el programa «Aprendéndonos», en el que se invirtieron cerca de 15.000 euros.
Esta iniciativa se desarrolla como un servicio de atención, orientación y acompañamiento para la recuperación integral de los proyectos vitales de las mujeres participantes desde la perspectiva de género, con el objetivo principal de prevenir la violencia de género y mejorar la situación de las víctimas y de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
En el transcurso del programa, las mujeres participantes recibieron una atención y acompañamiento individualizada, adaptada a sus necesidades personales. Además, uno de los aspectos más valorados del mismo fue la apuesta por sesiones individuales en formato online, una medida pensada para facilitar la conciliación.
Este formato garantizó la continuidad de las intervenciones y fue bien acogido por las participantes.
A lo largo del desarrollo del programa se elevaron también diversos materiales de apoyo, tanto para el trabajo durante las sesiones como para que las mujeres puedan recorrer a ellos siempre que lo necesiten, especialmente centrados en estos módulos: perspectiva de género, estereotipos de género y prevención de la violencia de género.
Desde el Concello de Ribadumia , que preside el popular David Castro, destacaban ayer la importancia se seguir impulsando programas como «Aprendéndonos», ya que sirven para «reforzar el compromiso con la igualdad, la prevención de la violencia de género y el acompañamiento a las mujeres, promoviendo oportunidades reales de mejorar su calidad de vida».n
