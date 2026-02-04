Vilagarcía trató 151 toneladas de residuos orgánicos en 2025 gracias al compostaje doméstico y comunitario

El plan municipal de compostaje doméstico y comunitario de Vilagarcía cerró 2025 con un balance de 151 toneladas de residuos orgánicos tratadas sin pasar por la bolsa convencional. La transformación de ese biorresiduo, gestionado directamente por Ravella a través de composteros individuales y centros colectivos, permitió obtener 31,1 toneladas de abono natural para consumo de las personas participantes.

La iniciativa se apoya en 360 depósitos de uso doméstico repartidos de forma gratuita entre viviendas unifamiliares con huerta o jardín, de modo que cada hogar pueda separar y convertir en compost los restos de cocina y jardín. En paralelo funcionan siete áreas comunitarias: dos en O Piñeiriño —una de ellas ampliada— y otras cinco activadas en junio en O Castriño, Matosinhos, la plaza Invisa, Trabanca Badiña y la Galiña Azul de Sobradelo, un refuerzo que extiende el servicio a distintos barrios.

Los datos detallan que el compostaje doméstico canalizó 110,7 toneladas de materia orgánica, convertidas en 23,5 toneladas de compost, mientras que el comunitario gestionó 40,3 toneladas, que derivaron en 8,6 toneladas de abono. El Concello confía en que 2026 arroje cifras superiores, ya que cinco de los centros comunitarios solo estuvieron operativos durante seis meses y su rendimiento debería crecer con el uso continuado.

Uno de los composteros comunitarios en el barrio de As Pistas. / Iñaki Abella

Además del impacto ambiental —al evitar que estos materiales tengan que eliminarse mediante incineración—, el programa supone un ahorro al reducir el coste de enviar esas 151 toneladas a la planta de Sogama. Este esfuerzo se enmarca en las «directrices europeas» para mejorar la gestión de la fracción orgánica y se complementa con la recogida en calle mediante el «contenedor marrón», implantado a mediados de 2024. A través de ese sistema, la concesionaria Urbaser retiró en 2025 otras 297,7 toneladas de biorresiduo depositado en los contenedores, trasladadas a la planta de compostaje de Sogama en Baión para su tratamiento. El Concello subraya que el compost obtenido se emplea en huertas y jardines y que «compostar» es educar en hábitos sostenibles.

Ravella prevé seguir ampliando servicios y reforzar campañas de información y sensibilización para elevar la participación ciudadana y consolidar el reciclaje de orgánicos como eje de su política ambiental local.