La Ruta Quetzal regresa para seguir los pasos de la reina Urraca

Quedan todavía algunos meses por delante, pero la Ruta Quetzal ya tiene estructurado su calendario y los puntos que va a visitar. Al igual que en años anteriores, el evento que dirige Íñigo de la Quadra Salcedo, a a convertir los municipios que integran Mar de Santiago en su punto de partida y operaciones durante el desarrollo del evento, que tendrá lugar entre el 28 de junio y el 11 de julio, con la participación de 200 expedicionarios.

Este año, la figura clave sobre la que girará la Ruta Quetzal será la de Urraca I de León, lo que llevará a los expedicionarios por lugares como Galicia, León y el norte de Portugal, rememorando los acontecimientos que fueron clave en la historia del antiguo Reino de Galicia y de España. Bajo el epígrafe «Expedición 2026. Tras las huellas de Urraca la Temeraria, 900 años del Reino de Galicia», la Ruta Quetzal instalará su primer campamento en Vilanova, donde se visitará la casa museo de Valle-Inclán, coincidiendo con el centenario de «Tirano Banderas». En Vilanova también descubrirán el marisqueo a pie o los productos con sello de la Denominación de Orixe Mexillón de Galicia.

Será en Vilanova donde los expedicionarios tendrán su primer contacto con Urraca y el Reino de Galicia, realizando una marcha a pie hasta el Monte Lobeira, donde se emplazaba la fortaleza medieval de la reina Urraca, construida en los siglos X y XIV, que permitía dominar la ría de Arousa. Allí conocerán la leyenda surgida durante un asedio, en el que los soldados encerrados en el interior arrojaban las raspas del pescado a sus invasores gracias a un túnel que llegaba hasta la costa y en el que, cuenta la leyenda, la reina habría escondido un tesoro.

Los expedicionarios navegarán también en kayak por Mar de Santiago, descendiendo el río Ulla desde Pontecesures hasta las Torres do Oeste de Catoira, además de recorrer los meandros del cauce fluvial en Valga o conocer el origen romano del puente que une Pontevedra y A Coruña en Pontecesures.

El viaje continuará en Portugal, a orillas del río Cávado, donde revivirán la breve pero feroz batalla de Pedroso, en la que las huestes gallegas conquistaron Portugal, o la ciudad de Braga. De vuelta en Galicia, las paradas obligadas serán Tui, donde se celebra el 800 aniversario de la consagración de su catedral, y Salvaterra de Miño. En Ponteareas asistirán a la confección de alfombras florales. Castrelo de Miño, Celanova, Ribeira Sacra o Casdemiro serán otras de las paradas antes de adentrarse en León, donde realizarán un acercamiento a la obra de Antonio Gaudí, con parada en la propia ciudad de León y en Astorga. El regreso a Galicia tendrá paradas en Lugo y Boqueixón para hacer el Camiño de Inverno, finalizando la expedición en el corazón de Santiago de Compostela el día 11 de junio.

Noticias relacionadas

Las inscripciones para participar están abiertas y se valorarán los mejores expedientes académicos de los nacidos en 2010.