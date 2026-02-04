El PP de Pontecesures denuncia la carencia de un plan para afrontar las inundaciones

Con todo lo que está cayendo, y cuando los diferentes ayuntamientos se ven literalmente desbordados a causa de las incesantes lluvias y la crecida de los ríos, el PP de Pontecesures salta a la palestra para denunciar que el gobierno local actúa «con absoluto pasotismo» y haciendo gala de una «grave dejación de funciones».

El conservador Juan Manuel Vidal Seage responsabiliza directamente a la alcaldesa nacionalista Maite Tocino, lamentando que «a pesar de las exigencias legales de la Xunta y de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Pontecesures carece de un Plan Municipal de Emerxencias para hacer frente a las inundaciones».

Se trata, por tanto, de «uno de los pocos ayuntamientos de la provincia que, estando obligados a ello, carecen de una propuesta que permita actuar para salvaguardar a los vecinos, los bienes y el territorio frente a las crecidas y desbordamientos de los ríos».

Tras remarcar que este municipio ribereño «lleva muchos meses sufriendo fuertes precipitaciones», y que la situación se ha visto agravada por el paso de borrascas como Ingrid, Joseph y Kristin, Seage espeta que los pontecesureños están siendo sometidos a «riesgos evitables».

Mirando de reojo al crecido río Ulla, el líder de la oposición alude a Meteogalicia para destacar que su Concello «registró 706 litros por metro cuadrado en los 35 primeros días del año».

La huella de la borrasca Ingrid en la comarca. / FdV

De ahí que hable de «episodios históricos de lluvias que sitúan a Pontecesures en una situación muy delicada por su ubicación a orillas del río Ulla», con un riesgo elevado de inundaciones y riadas, «por lo que no entendemos la absoluta desidia del bipartito frente a esta cuestión».

Llega a decir que «estamos ante una situación de grave amenaza para los cesureños». Más aún cuando las previsiones meteorológicas «apuntan a que seguirá habiendo fuertes precipitaciones hasta mediados de mes, lo cual incrementará el caudal del Ulla y hará mayor el riesgo de inundaciones».

De este modo, el portavoz del PP pide al gobierno «que haga los deberes» y elabore cuanto antes «un plan de respuesta frente a las inundaciones» que sea aprobado por el pleno de la Corporación e incluya «medidas de evacuación e iniciativas de protección para los vecinos» que sean homologables por parte de la Comisión Galega de Protección Civil.

«Estamos hablando de lo más importante, que es l a vida de las personas, pero también del estado de sus viviendas y negocios, de las calles y de los equipamientos de nuestra villa», sentencia Seage.n