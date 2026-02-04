Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Pontecesures denuncia la carencia de un plan para afrontar las inundaciones

Juan Manuel Vidal Seage lo atribuye al «pasotismo» del gobierno bipartito

El conservador responsabiliza directamente a la alcaldesa, Maite Tocino

Pontecesures

Con todo lo que está cayendo, y cuando los diferentes ayuntamientos se ven literalmente desbordados a causa de las incesantes lluvias y la crecida de los ríos, el PP de Pontecesures salta a la palestra para denunciar que el gobierno local actúa «con absoluto pasotismo» y haciendo gala de una «grave dejación de funciones».

El conservador Juan Manuel Vidal Seage responsabiliza directamente a la alcaldesa nacionalista Maite Tocino, lamentando que «a pesar de las exigencias legales de la Xunta y de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Pontecesures carece de un Plan Municipal de Emerxencias para hacer frente a las inundaciones».

Se trata, por tanto, de «uno de los pocos ayuntamientos de la provincia que, estando obligados a ello, carecen de una propuesta que permita actuar para salvaguardar a los vecinos, los bienes y el territorio frente a las crecidas y desbordamientos de los ríos».

Tras remarcar que este municipio ribereño «lleva muchos meses sufriendo fuertes precipitaciones», y que la situación se ha visto agravada por el paso de borrascas como Ingrid, Joseph y Kristin, Seage espeta que los pontecesureños están siendo sometidos a «riesgos evitables».

Mirando de reojo al crecido río Ulla, el líder de la oposición alude a Meteogalicia para destacar que su Concello «registró 706 litros por metro cuadrado en los 35 primeros días del año».

De ahí que hable de «episodios históricos de lluvias que sitúan a Pontecesures en una situación muy delicada por su ubicación a orillas del río Ulla», con un riesgo elevado de inundaciones y riadas, «por lo que no entendemos la absoluta desidia del bipartito frente a esta cuestión».

Llega a decir que «estamos ante una situación de grave amenaza para los cesureños». Más aún cuando las previsiones meteorológicas «apuntan a que seguirá habiendo fuertes precipitaciones hasta mediados de mes, lo cual incrementará el caudal del Ulla y hará mayor el riesgo de inundaciones».

De este modo, el portavoz del PP pide al gobierno «que haga los deberes» y elabore cuanto antes «un plan de respuesta frente a las inundaciones» que sea aprobado por el pleno de la Corporación e incluya «medidas de evacuación e iniciativas de protección para los vecinos» que sean homologables por parte de la Comisión Galega de Protección Civil.

«Estamos hablando de lo más importante, que es l a vida de las personas, pero también del estado de sus viviendas y negocios, de las calles y de los equipamientos de nuestra villa», sentencia Seage.n

