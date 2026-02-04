Portos ordena retirar un barco que amenaza con hundirse en O Xufre

Postos de Galicia ha ordenado la retirada de un antiguo barco bateeiro de los pantalanes del muelle de O Xufre debido a su pésimo estado de conservación y ante la amenaza de que pueda hundirse en la zona. La embarcación, que ejerció como auxiliar de batea, fue vendida en su día a un país del Sahel, pero sus nuevos propietarios nunca vinieron a recogerla, por lo que se ha ido deteriorando hasta convertirse en un problema que Portos quiere evitar. El ente da a sus actuales propietarios cinco días para ponerlo «en seco» o lo hará Portos de Galicia pasándole los costes que suponga el operativo.