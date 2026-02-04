Portos ordena retirar un barco que amenaza con hundirse en O Xufre
El «Nuevo Gavilán» está amarrado en los pantalanes pero no aparece su propietario
A Illa
Postos de Galicia ha ordenado la retirada de un antiguo barco bateeiro de los pantalanes del muelle de O Xufre debido a su pésimo estado de conservación y ante la amenaza de que pueda hundirse en la zona. La embarcación, que ejerció como auxiliar de batea, fue vendida en su día a un país del Sahel, pero sus nuevos propietarios nunca vinieron a recogerla, por lo que se ha ido deteriorando hasta convertirse en un problema que Portos quiere evitar. El ente da a sus actuales propietarios cinco días para ponerlo «en seco» o lo hará Portos de Galicia pasándole los costes que suponga el operativo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Señora Dj que hizo bailar a Oliver Laxe al ritmo de Sirat
- El tren de borrascas genera cientos de miles de euros en pérdidas a los bateeiros gallegos
- Profesores duermen en las aulas para exigir «educación de calidad»
- Muere José Louzán Güimil, padre del presidente de la Real Federación Española
- O Grove, Sanxenxo y Pontevedra pierden hoteles en pleno bum turístico
- Padre e hijo salen ilesos tras volcar su coche en Pontearnelas
- Un crematorio canino y una biorrefinería de algas: Arousa innova con fondos europeos
- Subastan un local comercial en el centro de Vilagarcía