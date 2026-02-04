Pontecesures funda un mercado de segunda mano para particulares

El Concello de Pontecesures quiere contribuir a una tendencia en auge y que además resulta positiva en términos de sostenibilidad y beneficios para el medio ambiente: los mercadillos de segunda mano entre particulares. Así que ha aprobado un reglamento y la previsión es que la primera edición se celebre coincidiendo con la Romaría de San Lázaro, en abril.

El propósito es darle cierta estabilidad, de realizar un par de ediciones al año, y de ahí la creación de una serie de normas y condiciones que contaron con el beneplácito de toda la Corporación en un reciente pleno, pero dependerá de la respuesta en cuanto a participación.

La alcaldesa, Maite Tocino, explica que, en primer lugar, se hace pensando en los vecinos, para que puedan deshacerse de esa ropa, complementos, juguetes, música, libros e incluso pequeños enseres sin uso, pero que están en buen estado y solo ocupan sitio en las casas.

Pero también podrán participar personas de otros lugares. Eso sí, está pensado solo para particulares, para la venta a un precio simbólico y también estará permitido el trueque.

Ficha de inscripción

Dentro de poco ofrecerán las fichas donde los interesados podrán anotarse. Será necesario indicar los objetos a vender y los datos de la persona responsable, que debe ser mayor de edad y, en caso de menores, deben ir acompañados de un adulto.

No se cobrará ninguna tasa y aunque el Concello podría instalar algunas estructuras, lo ideal es que cada uno traiga su puesto, según detalla la regidora.

La ubicación prevista es en la Plazuela y las calles centrales y el Ayuntamiento quiere celebrar al mismo tiempo la feria de oportunidades del comercio local que apoya anualmente para incentivar las compras de este sector. Con todo, dependerá de la logística y otras cuestiones que se decidirán conforme se acerque la fecha.

Tocino indica que esta idea responde al compromiso de su Ejecutivo con la sostenibilidad, porque de este modo están fomentando «la reutilización con el fin de evitar un consumo excesivo, sobre todo cuando hablamos de los textiles, pues llevan asociados unos enormes consumos de agua», recordó.