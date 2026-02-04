El paro sube en O Salnés por segundo mes consecutivo, con 151 desempleados más

O Salnés firmó en enero un incremento del desempleo por segundo mes consecutivo, sumando otras 151 personas a la lista del paro. En el caso de los Concellos de Ullán, solo Pontecesures siguió esta tendencia negativa, aunque con tres desempleados más.

Diciembre ya se cerró de manera negativa a pesar de que se trata de un mes con mucho movimiento económico, sobre todo en determinados sectores, debido a las fiestas navideñas.

Según los datos de la Consellería de Emprego, la situación al finalizar enero no ha sido mejor, pues O Salnés sumó 151 desempleados más, llevando el total a 4.519 personas que están buscando un trabajo y de estos, 333 ya lo estaban haciendo el mes anterior. De hecho, este dato permanece casi inamovible -con un ligero aumento- desde la finalización de la temporada de verano.

El incremento se registra en todos los municipios a excepción de O Grove, donde 30 ciudadanos encontraron una ocupación en el último mes, dejando su total en 324 desempleados, y Meaño, que ni crea ni destruye, manteniéndose en los 142. .

En cuanto al resto, los más grandes son los que aglutinan el mayor número. Así, Vilagarcía asume casi la mitad, con 2.059 parados (77+) y le siguen Cambados con 556 (40+); Sanxenxo, 501 (18+), Vilanova, 476 (7+); Meis, 170 (24+); Ribadumia, 150 (4+) y A Illa, 141 (11+).

En cuanto a las localidades del Ullán, solo Pontecesures sumó nuevos desempleados -3-, resultando un total de 120, pues Catoira y Valga mejoraron. En concreto, se colocaron ocho y cuatro personas, quedando en 128 y 234 desempleados, respectivamente. El sector servicios lidera en ambas zonas la destrucción de empleo, pues del total, supone 3.220 desempleados en el caso saliniense y 335 en el otro. Asimismo, el perfil del parado mayoritario sigue siendo mujer mayor de 25 años.

Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) también realizaron ayer una valoración de los datos de afiliados al régimen especial RETA, señalando que el número de enero supone una caída de 723 respecto al mes de diciembre en Galicia, concluyendo que enero «vuelve a golpear al comercio».

Y es que, por sectores, la afiliación se concentra principalmente en este y según sus estimaciones, habría perdido 209 durante el último mes. Y aunque este enero «ha sido menos negativo», pues la pérdida es menor que la registrada en 2025, «no deja de ser un mes horroroso para el comercio. España necesita con urgencia un cambio en la regulación comercial. Es imprescindible que se devuelvan las competencias del comercio interior a las comunidades autónomas porque era en ese marco donde se establecían los períodos de rebajas, los grandes descuentos y las liquidaciones, garantizando así un mayor equilibrio para el pequeño comercio», reclama su presidente, Eduardo Abad.