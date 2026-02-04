Obras para convertir el vial de Baión en un referente de seguridad peatonal
La Diputación invertirá casi 900.000 euros en una actuación que se inició ayer tras aguardar más de una década | El tramo inicial será en el que se centren los trabajos
Una década llevaban aguardando en Vilanova por las obras de mejora de la seguridad viaria y la movilidad peatonal que se van a acometer en el tramo inicial de la EP-9701, el vial que une András con Baión. Las máquinas comenzaron a trabajar ayer aprovechando la tregua que dieron los temporales y actuarán en los primeros 560 metros, donde no solo van a ampliar el trazado y mejorar la capa de rodadura, sino que también van a crear una zona peatonal para facilitar el desplazamiento de los vecinos por la zona en condiciones de seguridad.
En el inicio de las obras estuvieron presentes el alcalde de Vilanova y el diputado provincial Javier Tourís, que insistieron en que la obra «era muy demandada por los vecinos, ya que va a permitir solventar los problemas de seguridad viaria en esta carretera con un denso tráfico rodado y un gran movimiento de personas a pie». No en vano, resaltaban ayer los dos responsables políticos, en el entorno de ese tramo se encuentran un buen número de equipamientos públicos muy utilizados por los vecinos como son el CEIP Sestelo o el centro de salud.
Los trabajos se van a realizar entre los puntos kilométricos 0 y 0+560 de este vial provincial y contemplan la ejecución de una senda peatonal en hormigón coloreado en el margen izquierdo de la vía a lo largo de sus primeros 500 metros. También se creará una zona de convivencia, en los últimos 60 metros, y se mejorará la recogida de pluviales. Además, la actuación contempla la renovación del firme y la instalación de una correcta señalización horizontal y vertical, algo de lo que carece en la actualidad debido a la antigüedad del tramo afectado por las obras.
A mayores, la mejora de la carretera de Baión se completará con otra actuación anunciada la semana pasada por el presidente provincial Luis López que, por valor de 1,3 millones de euros, mejorará la seguridad en un tramo de otros 400 metros de esta vía provincial, entre los puntos kilométricos 8+800 y 9+218, a los que se sumarán más de 2,5 kilómetros de la EP-9703 entre Vilanova de Arousa y Pontearnelas.
El vial que enfrentó a Silva y Durán durante ocho años
Las obras en la EP-9701, el vial que une András con Baión, se convirtieron en el origen de la batalla entre el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y la expresidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, cuyo punto culminante estuvo en el «chacha para todo del anciano caballero» que le costaría la condena a Durán. En 2015, cuando llegó la socialista viguesa a la presidencia de la Diputación, se encontró con que la obra ya se encontraba adjudicada, aunque sus técnicos vieron algunas cuestiones que no acababan de convencer a la nueva Diputación para llevarla a cabo, por lo que decidió anularlas y realizar un nuevo estudio. Esa decisión provocó el enfado del regidor que, durante los ocho años que Silva estuvo al frente de la institución provincial, le echó en cara que quisiese llevarse el dinero de todos los vilanoveses para Balaídos. Casi tres años después de la llegada de Luis López, la Diputación pone en marcha parte de aquella obra.
