O Naval, Bamio y As Sinas se suman a la red de miradores de O Salnés

La comarca de O Salnés contará en breve con tres nuevas atalayas sobre la ría de Arousa financiadas por la Mancomunidade de O Salnés con el objetivo de incrementar el atractivo turístico de toda la zona. Estos tres miradores son los de O Naval (A Illa), As Sinas (Vilanova) y Bamio (Vilagarcía). El primero de ellos, que ya se encuentra en ejecución por parte de la empresa Covsa, supone una inversión de cerca de 40.000 euros, instalándose en la zona en la que ya hubo otro de madera pero tuvo que ser retirado debido a las dificultades de mantener ese material en las inmediaciones del mar. En estos momentos, el mirador está prácticamente finalizado, a la espera de instalar luces LED y mejorar su iluminación. El objetivo es que sirva de referencia paisajística para todos aquellos peregrinos que realizan la Rita Padre Sarmiento que, en su itinerario, recorre todo el litoral del pequeño municipio arousano.

El de As Sinas se va a instalar en una de las playas más emblemáticas de Vilanova y será en el entorno de la Variante Espiritual. La obra, que ha sido adjudicada por la Mancomunidade por algo más de 12.000 euros, consistirá en la realización de trabajos en madera, la instalación de bancos para sentarse y la construcción de varias estructuras nuevas necesarias para su señalización y consolidación. Por último, la actuación en Vilagarcía servirá para acondicionar todo el entorno de mirador de Bamio, una obra en la que se van a invertir algo más de 10.000 euros y que ha sido adjudicada a Troquiña. Los tres miradores serán financiados a través de los Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.

El ente ya ha concretado otros miradores que sumará a su red, con diferentes actuaciones en lugares como Meis, donde se finalizó hace tan solo unos meses la construcción de un mirador en la parroquia de San Martiño que no solo servirá para ver la ría de Arousa, sino también las estrellas en noches despejadas. Otro mirador que también se encuentra ejecutado es el de A Barca, en la parroquia cambadesa de Castrelo, donde robaron a los pocos días un columpio que se había instalado allí. Entre estas actuaciones de miradores también se encuentra el de Besomaño, en Ribadumia. En A Illa, la Mancomunidade también financió la reparación del muro de A Sapeira, en el que se apoya una parte de la Ruta Padre Sarmiento a su paso por el municipio.