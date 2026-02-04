Nueva campaña de Emgrobes y jornadas de carne de caza
La degustación se celebra entre los días 6 y 15
Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) reedita las jornadas de exaltación de la carne de caza, a desplegar entre los días 6 y 15, y pone en marcha una nueva campaña de fidelización en el Centro Comercial Aberto De Tendas, con el apoyo de la Xunta.
Esta vez quiere incentivar las compras en el carnaval y con motivo del Día de los Enamorados. Tiene por lema «O corazón do entroido» y se desarrolla hasta el día 18, permitiendo que los clientes de los establecimientos asociados que cuentan con la tarjeta de fidelización acumulen puntos y descuentos, además de entrar en el sorteo de puntos adicionales para futuras compras.
Se repartirán 50.000 puntos entre las doce personas que resulten agraciadas en el sorteo a celebrar el día 19.
