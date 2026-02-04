Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Grove activa el modo caza

Emgrobes pone en marcha unas nuevas jornadas gastronómicas

Se celebran entre los días 6 y 15

El hostelero meco Pablo Agrelo, durante una jornada de caza mayor en Castilla.

El hostelero meco Pablo Agrelo, durante una jornada de caza mayor en Castilla. / FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

Tras el centollo y las setas, entre otros productos del mar y de la tierra, llega el momento de la caza. La asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) pone en marcha este viernes una nueva edición de sus jornadas de exaltación de este tipo de carnes, tratando así de contribuir a la desestacionalización de la oferta turística de la localidad y favoreciendo la actividad en los establecimientos colaboradores y el conjunto del municipio.

Las jornadas de la carne de caza van a desplegarse hasta el día 15, dando a los clientes de los negocios participantes la oportunidad de saborear todo tipo de presas de pluma, conejo, venado, jabalí, corzo y un largo etcétera de animales en todo tipo de preparaciones y presentaciones.

A modo de ejemplo, el restaurante del hotel O Castro, en Reboredo, ofrece un menú degustación a un precio de 50 euros por persona que incluye cinco platos diferentes y postres.

Isabel Castro y Pablo Agrelo, en la anterior edición de las jornadas de caza.

Isabel Castro y Pablo Agrelo, en la anterior edición de las jornadas de caza. / FdV

Pabo Agrelo e Isabel Castro, sus propietarios, explican que sus clientes podrán saborear pastel de venado, croquetón de corzo con queso San Simón, venado al vino tinto, arroz con verduritas y perdiz, ragut de jabalí, albóndigas elaboradas igualmente con cerdo salvaje y lomo de venado con setas caramelizadas y puré de manzana, además de los postres caseros.

Renuevan así la propuesta del año pasado, cuando cocinaron tacos de venado, corzo con «shitake» a la pimienta, habas asturianas con perdiz, venado en salsa de cacahuete y jabalí con castañas.

El propio Pablo Agrelo, uno de los impulsores de la promoción de la carne de caza en O Grove, ya indicaba en la edición anterior que «en estos platos tenemos un mundo nuevo de posibilidades que debemos aprovechar, puesto que complementando la tradicional oferta de pescados y mariscos que caracteriza a nuestro pueblo, con la caza podemos sorprender gratamente a nuestros clientes de siempre y captar a otros nuevos».

El hostelero grovense Pablo Agrelo, en un puesto de caza de pluma en tierras de Toledo.

El hostelero grovense Pablo Agrelo, en un puesto de caza de pluma en tierras de Toledo. / FdV

A su juicio, «no es necesario desplazarse lejos de la comarca e incluso de la provincia y de Galicia para saborear la mejor carne de caza, puesto que nosotros nos encargamos de traerla y servirla aquí mismo, sin salir de O Grove».

Tanto es así que, en su restaurante, Terraza Hotel O Castro, tiene «clientes extremeños y castellanos que, tras haber probado nuestras elaboraciones, ahora vienen con frecuencia para repetir esta experiencia culinaria».

Un año más, Pablo Agrelo e Isabel Castro aconsejan «probar la carne de caza, porque hay mucha gente que dice que no le gusta y se sorprende cuando degusta nuestros platos, ya que, como sucede con todo tipo de productos, no en todas partes se preparan igual».

