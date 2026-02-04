O Grove activa el modo caza

Tras el centollo y las setas, entre otros productos del mar y de la tierra, llega el momento de la caza. La asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) pone en marcha este viernes una nueva edición de sus jornadas de exaltación de este tipo de carnes, tratando así de contribuir a la desestacionalización de la oferta turística de la localidad y favoreciendo la actividad en los establecimientos colaboradores y el conjunto del municipio.

Las jornadas de la carne de caza van a desplegarse hasta el día 15, dando a los clientes de los negocios participantes la oportunidad de saborear todo tipo de presas de pluma, conejo, venado, jabalí, corzo y un largo etcétera de animales en todo tipo de preparaciones y presentaciones.

A modo de ejemplo, el restaurante del hotel O Castro, en Reboredo, ofrece un menú degustación a un precio de 50 euros por persona que incluye cinco platos diferentes y postres.

Isabel Castro y Pablo Agrelo, en la anterior edición de las jornadas de caza. / FdV

Pabo Agrelo e Isabel Castro, sus propietarios, explican que sus clientes podrán saborear pastel de venado, croquetón de corzo con queso San Simón, venado al vino tinto, arroz con verduritas y perdiz, ragut de jabalí, albóndigas elaboradas igualmente con cerdo salvaje y lomo de venado con setas caramelizadas y puré de manzana, además de los postres caseros.

Renuevan así la propuesta del año pasado, cuando cocinaron tacos de venado, corzo con «shitake» a la pimienta, habas asturianas con perdiz, venado en salsa de cacahuete y jabalí con castañas.

El propio Pablo Agrelo, uno de los impulsores de la promoción de la carne de caza en O Grove, ya indicaba en la edición anterior que «en estos platos tenemos un mundo nuevo de posibilidades que debemos aprovechar, puesto que complementando la tradicional oferta de pescados y mariscos que caracteriza a nuestro pueblo, con la caza podemos sorprender gratamente a nuestros clientes de siempre y captar a otros nuevos».

El hostelero grovense Pablo Agrelo, en un puesto de caza de pluma en tierras de Toledo. / FdV

A su juicio, «no es necesario desplazarse lejos de la comarca e incluso de la provincia y de Galicia para saborear la mejor carne de caza, puesto que nosotros nos encargamos de traerla y servirla aquí mismo, sin salir de O Grove».

Tanto es así que, en su restaurante, Terraza Hotel O Castro, tiene «clientes extremeños y castellanos que, tras haber probado nuestras elaboraciones, ahora vienen con frecuencia para repetir esta experiencia culinaria».

Un año más, Pablo Agrelo e Isabel Castro aconsejan «probar la carne de caza, porque hay mucha gente que dice que no le gusta y se sorprende cuando degusta nuestros platos, ya que, como sucede con todo tipo de productos, no en todas partes se preparan igual».