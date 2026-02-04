Muere un hombre por inhalación de monóxido de carbono en Meis

Un hombre ha fallecido esta mañana, sobre las 8:45 horas, en el municipio de Meis tras haber inhalado una gran concentración de monóxido de carbono en la avenida del Médico Paz García. El 112 tuvo constancia de lo ocurrido a través de u na llamada de un particular, que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un hombre que presentaba síntomas de intoxicación y se encontraba inconsciente tras haberse acercado a revisar el funcionamiento de un generador.

De inmediato, se solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia (061), d ellos agentes de la Guardia Civil y de los Bombeiros de Ribadumia. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencias, nada se pudo hacer por salvarle la vida al hombre. En la zona permanecen todavía los servicios de emergencias.

Lo ocurrido ha tenido lugar en el garaje de un supermercado muy conocido del municipio y la víctima sería uno de los trabajadores del centro. Las primeras hipótesis apuntan a que la causa que originó la muerte estaría en el generador, que habría estado funcionando toda la noche, debido a los cortes de luz que sufrió ayer y de madrugada el municipio, lo que habría acumulado ingentes cantidades de monóxido de carbono en el lugar. El fallecido es un joven vecino de Barro, A. M. G., de unos 30 años de edad.