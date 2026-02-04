Evaristo, Rebeliom de Inframundo y Kumbia Queers, primeras caras en el cartel del Revenidas

El festival Revenidas continúa desvelando el cartel de su próxima edición con un avance que confirma a Evaristo, Rebeliom de Inframundo y Kumbia Queers como algunos de los grandes reclamos. El evento será en Vilaxoán del 10 al 13 de septiembre, consolidándose un año más como una de las citas musicales de referencia en Galicia.

Evaristo llegará al Revenidas con su gira extraordinaria, un recorrido emocional por las canciones más miticas de su trayectoria, desde La Polla Records hasta Tropa do Carallo. El propio artista explica que decidió salir de nuevo a los escenarios porque había temas «que no podían quedar en el olvido», convirtiendo cada concierto en un repaso a más de cuarenta años de himnos generacionales.

Por su parte, Rebeliom de Inframundo presentará en directo su nuevo trabajo, Orgulho, un disco que verá la luz a finales de este mes y que da continuidad a «una trayectoria marcada por la coherencia, la energía y un discurso propio». Su directo, definido como «una explosión de rap, electrónica y tradición gallega», promete convertir el festival en una experiencia colectiva.

Las primeras confirmaciones internacionales llegan desde Argentina con la cumbia como hilo conductor. Kumbia Queers, «banda no binaria y lésbica», desplegará su «punk tropical», una mezcla de guitarras, cumbia y actitud política. A ellas se suma Ilan Amores, que fusiona rock y punk con bases electrónicas.

El avance del cartel se completa con Süne, que une trikitixa y electrónica; Arrhythmia, de regreso tras un año de silencio; y la rapera viguesa Nadie González, llamada a renovar la escena urbana en gallego.

Los abonos ya están a la venta en revenidas.com por 63 euros más gastos de gestión.