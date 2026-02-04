O Corgo y Meloxo, «sin luz desde diciembre»

«Esto ya parece una tomadura de pelo». De esta forma tan elocuente se pronunciaban esta mañana armadores y tripulantes de O Grove, cuando contactaban con FARO DE VIGO para denunciar que «en los puertos de Meloxo y O Corgo estamos sin luz desde las Navidades».

No es la primera vez que se quejan por ello. Como tampoco es la primera ocasión en la que Portos de Galicia interviene y realiza mejoras en ambas dársenas, cada poco tiempo sometidas a todo tipo de desperfectos y, en el caso de la de Meloxo, pendiente desde hace décadas de una solución a sus problemas de abrigo y atraque.

«Pero tenemos que volver a quejarnos porque esta situación es tercermundista, y así es imposible trabajar», argumentan tanto los profesionales de la pesca y el marisqueo como productores de ostra y mejillón con barcos auxiliares de acuicultura censados en la localidad.

La zona portuaria de Meloxo. / FdV

La misma, cabe recordar, en la que están registradas 144 embarcaciones de artes menores y 134 barcos auxiliares de acuicultura. Además de dispones de la flota de catamaranes de pasaje más importante de Galicia, y por tanto también afectados por los problemas que puedan surgir en muelles y pantalanes como el de O Corgo.

«Estamos cansados de decir que el alumbrado no funciona y de repetir que esto dificulta la operatividad y pone en peligro nuestra integridad física», esgrimen los damnificados, que una vez más piden a Portos de Galicia «una actuación urgente para poner orden en los muelles y garantizar nuestra seguridad».

En relación con la falta de luz que, al parecer, se padece desde diciembre, hay que recordar que aquel mismo mes la cofradía de pescadores San Martiño se sumaba a las críticas vertidas en las semanas previas para aludir a las detectadas en Porto Meloxo, O Corgo y Pedras Negras.

El puerto de Pedras Negras. / FdV

«Notamos una dejadez en cuanto a mantenimiento de los tres puertos y la falta de la reordenación tantas veces solicitada por el sector», explicaban desde el pósito.

Para añadir que los «problemas de falta de luz» son continuos, que hay «tablas rotas en los pantalanes flotantes», que los puntos de toma eléctrica y de agua son insuficientes y que tampoco llegan para todos los amarres fijos.

«Año tras año vemos como se hacen mejoras en otros puertos que se modernizan y disponen de todos los servicios mientras los de O Grove carecen de inversiones importantes, limitándose a recibir meras obras menores de mantenimiento que, a la vista está, son insuficientes para mantener en buenas condiciones nuestras zonas portuarias», sentenciaba la cofradía.