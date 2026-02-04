El Concello de Vilagarcía repara el hundimiento en la avenida Agustín Romero para garantizar la seguridad vial

La avenida Agustín Romero recuperó ayer la normalidad en la circulación después de que el servicio municipal de vías reparase el hundimiento abierto en el firme el pasado viernes, a la altura del cruce con la avenida de Matosinhos. Aunque se trata de una vía de titularidad autonómica, el Concello de Vilagarcía asumió la intervención para evitar demoras que, con la previsión de nuevas lluvias, pudiesen agravar el problema y comprometer la seguridad.

Según comprobaron los operarios, el origen estuvo en la fisura de una canalización de pluviales. La filtración al terreno, unida a las fuertes precipitaciones de la semana pasada, generó un curso subterráneo de agua que fue minando el soporte hasta provocar el hundimiento. La actuación consistió en sellar la tubería afectada, reponer el relleno y ejecutar la reposición del firme, devolviendo la calzada a su estado operativo.

El socavón se balizó ya el mismo viernes y la circulación apenas se resintió durante estos días: el incidente se produjo en un punto con un tercer carril de incorporación, lo que permitió mantener abiertos los dos sentidos. Ayer, sin embargo, la presencia de maquinaria pesada obligó a habilitar un paso alternativo regulado por semáforo hasta la finalización de los trabajos.

La jornada dejó también una incidencia en el abastecimiento. Espina y Delfín reparó una avería registrada desde primera hora de la mañana en la calle Pascual Veiga. La rotura se localizó en el colector principal de fibrocemento que atraviesa la zona desde los edificios Invisa hacia Carril, por lo que el corte afectó a la parte norte del municipio. Restablecida la conducción, el agua regresó de forma paulatina a los domicilios a medida que se rellenaba la red y se impulsaba el caudal.

Mejora de la seguridad

En paralelo la Xunta de Goberno Local aprobó el gasto para sustituir barandillas en la acera de la calle López Cuevillas y en un camino de San Antonio de Faxilde, dos actuaciones demandadas por la vecindad. Las protecciones presentan un «elevado grado de corrosión» y su deterioro hace que puedan romper o ceder si alguien se apoya con fuerza, con el consiguiente riesgo de caída desde una altura considerable. Como no es viable repararlas, se retirarán por completo y se instalarán nuevas.

Estado que presentaban ayer las barandillas de López Cuevillas. / Noé Parga

La intervención la ejecutarán operarios municipales, de modo que solo será necesario adquirir los materiales. El gasto apenas supera los 2.000 euros, pero el gobierno local subraya su importancia por la mejora directa en seguridad. En San Antonio se actuará en un camino estrecho y sin aceras, donde los peatones quedan muy próximos al desnivel cuando pasa un vehículo. En López Cuevillas se actuará de Doctor Tourón hacia la antigua nave de Mercadona.