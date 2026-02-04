El Basque Culinary Center desafía al temporal en Arousa

Ni el temporal ha podido parar al Basque Culinary Center, que cada año por estas fechas envía a Arousa y otros puntos de Galicia una nueva promoción de futuros cocineros que quieren familiarizarse con la riqueza de las rías.

Y esta mañana, desafiando al mal tiempo y sin importarles demasiado la sucesión de temporales que azotan a la comunidad desde hace semanas, alumnos y profesores tuvieron nuevamente la oportunidad de conocer cómo funcionan las bateas de mejillón y ostra.

Lo hicieron embarcándose un año más con la naviera Cruceros do Ulla Turimares, que puso a su disposición el catamarán «Fly Delfín» para surcar las agitadas aguas arousanas y acercarlos a los parques de cultivo flotantes, donde recibieron todo tipo de explicaciones sobre su funcionamiento y las características del mejillón.

El objetivo fundamental de esta acción, como ya se explicó en ediciones anteriores, no es otro que formar, investigar e innovar en torno a la gastronomía y la alimentación, de ahí su interés por el «oro negro» de batea y otro productos arousanos.

Los alumnos, subidos al catamarán «Fly Delfín», reciben explicaciones sobre las bateas. / FdV

De ahí, también, las visitas que los alumnos suelen hacer cada mes de febrero a bodegas de la subzona productora Val do Salnés para familiarizarse con la producción de albariño.

En la parte referida al mar, contaron con el apoyo de Ángeles Longa Portabales, la directora del departamento de I+D +i de la Denominación de Origen Protegida Mejillón de Galicia.

Ella fue la encargada de hablar a los jóvenes del Basque Culinary Center sobre las propiedades nutricionales y organolépticas del preciado molusco, a cuya versatilidad culinaria podrán sacar buen partido en el futuro, cuando estos jóvenes aprendices de chef ya se manejen entre fogones.

Mondragon Unibertsitatea

Con esta visita, el Basque Culinary Center, integrado por la Facultad de Ciencias Gastronómicas adscrita a Mondragon Unibertsitatea y el centro de investigación BCC Innovation, hace que sus alumnos se empapen de la cultura, las tradiciones y el buen hacer en los fogones de Galicia.

Un momento de la visita. / FdV

De este modo ven como se multiplican sus oportunidades laborales en el mundo de la gastronomía, ya que adquiere conocimientos «desde una visión global y de la mano de los mejores profesionales del sector», explican en el propio centro.

Después de catorce años visitando Galicia y conociendo algunas de sus más importantes materias primas a nivel gastronómico, el personal docente considera que esta experiencia «es una oportunidad muy enriquecedora para el alumnado del grado en Ciencias Gastronómicas del Basque Culinary Center».

También los alumnos que han participado en alguna de esas ediciones, y que en muchos casos visitaban las Rías Baixas por primera vez, alaban esta enriquecedora experiencia.