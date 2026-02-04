Ádega crea en Vilagarcía un podcast en vivo sobre literatura y audiovisual

El Cineclube Ádega ha puesto en marcha una nueva iniciativa, un podcast llamado «Órbitas de Cine e Libros» y que está próximo a su segunda cita.

Para llevarla a cabo ha conseguido la colaboración de la librería Planeta Mozo y el objetivo es crear un espacio para debatir y compartir sobre temas de cine, literatura, adaptaciones audiovisuales y «todas esas historias que nos acompañan y nos hacen mirar el mundo desde diferentes órbitas culturales», explican desde la organización.

Además, se trata de un formato que se emite en directo, desde el propio establecimiento ubicado en Vilagarcía de Arousa, así que permite que los presentes puedan realizar aportaciones.

De hecho, sus promotores detallan que quieren «crear comunidad, fomentar el pensamiento crítico y acercar la cultura a la ciudadanía a través de la conversación directa del público».

La primera cita de «Órbitas de Cine e Libros» tuvo lugar hace unos días y el objetivo es ofrecer otra próximamente.