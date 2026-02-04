Achégate ao Salón! alza el telón el domingo con Merino

Vilagarcía estrenará este domingo la novena edición del ciclo matinal «Achégate ao Salón!» con el concierto del dúo madrileño Merino, que llevará su pop-indie al Salón García a partir de las 12.30 horas.

Formado por Sandra Merino (compositora, guitarrista y voz) y Alex Gallego (batería y diseño del show), el proyecto ha pasado de actuar en la calle en 2019 a llenar salas y formar parte de los carteles de grandes festivales. Con el patio de butacas ya completo, aún quedan entradas disponibles en los anfiteatros del emblemático recinto vilagarciano.

La banda se presenta como un «pop de alto voltaje emocional», con letras introspectivas e inspiradoras y una puesta en escena cuidada. Entre sus trabajos figuran Piel, Equilibrio y Humo (2020), Himnos de Guerra (2023) y El Bosque (2025), además de temas como «El Laberinto».

Las entradas sueltas cuestan 12 euros (adultos) y 6 euros (menores de 16 y desempleados), más gastos de gestión, a través de ataquilla.com. El ciclo continuará el 29 de marzo con Repion y finalizará el 26 de abril con Gala i Ovidio.

Noticias relacionadas

Esta novena edición de Achégate ao Salón! sirve de confirmación del éxito y la aceptación de una iniciativa que lleva a los mediodías música en directo en formato íntimo.