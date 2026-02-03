Zona Franca asumirá el coste de la ampliación del polígono de Cambados

El Consorcio Zona Franca de Vigo sufragará la ampliación del polígono de Sete Pías, con la compra de los terrenos necesarios y la urbanización, mientras que el Concello de Cambados contratará el proyecto urbanístico necesario para recalificar el suelo necesario.

Todo ello se plasmará en un convenio entre las partes implicadas en este proyecto que ha dado algunos pasos en firme en los últimos tiempos, como que ya cuenta planimetría básica, aunque requiere de un proceso administrativo complejo, así que nadie quiere dar plazos, pero no verá la luz a corto plazo.

Por lo menos, ambas instituciones públicas han acordado ya con la Xunta ejecutar la ampliación, que supondrá ganar unos 213.000 metros cuadrados en la parte norte, mediante una modificación puntual de las Normas Subsidiarias que rigen en el urbanismo cambadés, así como el reparto de la financiación.

De hecho, el alcalde, Samuel Lago, explica que el Ayuntamiento está preparando la licitación de la redacción del proyecto para recalificar las decenas de parcelas que ahora son de suelo rústico de aprovechamiento forestal, para que sean de uso dotacional. No obstante, están realizando consultas por si fuera posible incluir en el mismo contrato la realización del estudio de detalle de reordenación, lo cual contratan avanzar más que si se contratan por separado.

El gasto de estos encargos a empresas externas los asumirá esta administración, mientras que tiene el compromiso de Zona Franca de que sufragará el resto, como ha hecho en otros lugares como en Cuntis y que es lo más caro. Esto incluye las fincas y según el regidor se intentará primero una negociación de compra, pero, de no prosperar, se recurrirá a la expropiación.

En su factura también irá la urbanización del ámbito, en lo que se refiere a aceras, comunicaciones… «Será una promoción conjunta y decidimos contar con una institución pública como esta para conseguir parcelas a precio de coste, lo más asequibles posible, que no se busque la rentabilidad económica, pues el empresariado siempre se queja, incluso en nuestro entorno, de que el precio por metro cuadrado es muy caro y compromete la viabilidad de los proyectos. Esta era una preocupación que teníamos a la hora de impulsar la ampliación», expone Lago.