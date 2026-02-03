La Xunta realiza reparaciones en la PO-530 tras las advertencias del riesgo de accidentes
El Concello de Vilanova remitió un detallado informe de la Policía Local
Operarios de mantenimiento de carreteras de la Xunta estuvieron realizando ayer reparaciones en la PO-530 a su paso por Vilanova de Arousa, después de que el Concello trasladase un informe con el mal estado del asfalto en algunos de los tramos.
La Consellería de Infraestruturas parece haber atendido así la solicitud municipal para uno de los viales más utilizados de esta zona y cuyo estado había empeorado por las últimas lluvias, además de la caída constante de piedras y tierra de los muros de las laderas.
Incluso había remitido un informe de la Policía Local con la situación detallada, destacando tres puntos de riesgo para los vehículos ante su mal estado. El primero estaba en la primera rotonda que se encuentran los conductores cuando salen de la VG-4.3; el segundo en el otro carril y el tercero marcado se refería a los arcenes de la vía y las canalizaciones de pluviales, que estaban obstruidas por restos de desprendimientos.
Esto último en concreto lo señalaban por el peligro de que, con las lluvias que se están regisrando, se acabara acumulando agua en una zona y provocar un siniestro por el efecto «aquaplaning».
