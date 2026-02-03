La Xunta aboga por reforzar las alianzas entre empresas y Concellos

El objetivo es ganar en competitividad y captar talento. La fórmula para lograrlo: intensificar la colaboración entre empresas y administración. Y ese es el mensaje que esta tarde lanzó el conselleiro de Emprego a los empresario de la provincia y a los responsables de los diferentes ayuntamientos gallegos.

Lo hizo en el transcurso del almuerzo de confraternidad que se celebra en el Concello de Valga cada 3 de febrero, festividad local de San Blas, a instancias del alcalde conservador José María Bello Maneiro.

En ese encuentro, reunido con patronos de diferentes puntos de la provincia y arropado por el delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, el propio regidor y el presidente de la Diputación, Luis López, el titular de Emprego, Comercio e Emigración abogó por «avanzar de la mano del tejido productivo gallego y los ayuntamientos», al considerarlos «aliados estratégicos para dar respuestas eficaces a los retos del empleo, la competitividad y la captación de talento».

Todos ellos aspectos fundamentales, a juicio de José González, para cubrir las plazas vacantes en todo tipo de sectores, favorecer el relevo generacional y contribuir a fijar población en el territorio.

El alcalde saluda al presidente de la Diputación. / FdV

Este mensaje llevó al conselleiro a poner sobre la mesa las diferentes herramientas aportadas por el Gobierno de Alfonso Rueda para reforzar el mercado laboral y a defender la necesidad de «formar y retener el talento en Galicia».

Para lo cual «es fundamental el rediseño integral de la formación para el empleo que está impulsando la Xunta», tratando de «configurar un sistema más ágil, flexible y directamente conectado con el mercado laboral».

De este modo se pretende que sea «la demanda real del tejido productivo la que marque las necesidades formativas», tal y como se aplica ya en centros formativos como el IES de Valga.

Al hilo de esto, el conselleiro aludió al Decreto de microcredenciales para el empleo, que entra en vigor el 27 de febrero y se centra en certificar formación corta y práctica, adaptada a las necesidades reales de las empresas y del mercado laboral.

Al margen de esta medida, que convierte a Galicia en la primera comunidad de España con un sistema así, González se refirió a las nuevas Órdenes de formación para el empleo que están en marcha, tales como la centrada en Accións Formativas para Persoas Desempregadas (AFD), dotada con 40 millones de euros, y la del plan Galicia Suma Talento, que ofrece formación para personas ocupadas y dispone de un presupuesto de 10,6 millones.

«El mejor número de cotizantes desde 2008» en la provincia La presencia del conselleiro de Emprego en Valga coincidió con la publicación de los últimos datos del paro. De ahí que José González hiciera referencia a las 115.144 personas desempleadas registradas en la comunidad y a los 1.083.826 cotizantes a la Seguridad Social existentes a día de hoy. En el caso concreto de la provincia de Pontevedra, el conselleiro hizo hincapié en que el mes pasado «bajó el desempleo en términos anuales en 3.101 personas, un 6,60 %, registrándose el mejor número de cotizantes desde 2008, con 377.949 personas».

De este modo se refería igualmente al papel a jugar por los Concellos, que el titular de Emprego considera esenciales para trasladar a la población las políticas autonómicas en esta materia y adaptarlas a la realidad local.

Hablaba así de Galicia Suma Talento: Rural Activo, cuyo presupuesto se eleva este año hasta los 20 millones de euros, y de los Obradoiros Duais de Emprego, que tan buenos resultados están dando en Valga y otros municipios de Galicia, permitiendo formar para su inserción laboral a 400 personas de la provincia de Pontevedra.

Participantes en el almuerzo. / FdV

También intervino el alcalde de Valga, en su caso para reiterar la demanda de un nuevo parque empresarial «para poder resolver el problema de falta de terrenos para la ampliación de industrias existentes y la instalación de otras nuevas».

Remarcó Bello Maneiro que «las obras de la subestación eléctrica que suministrará a ese futuro parque están finalizadas».

Y no se olvidó de resaltar que con la ampliación de Urovesa «las empresas situadas en la zona de O Carballiño también quedaron casi sin terrenos, por lo que es necesario dotarlas igualmente de más suelo industrial».

De este modo dejó claro que lo que quiere su gobierno es «que las empresas estén a gusto en Valga y sigan creciendo y contratando a nuestros vecinos».

En el almuerzo de confraternidad y trabajo estuvieron representantes de empresas como Extrugasa, Exlabesa, ODL, Comercial Dialsea, Transportes Jamardo, Electricidade Devesa, Montaxes Eléctricas Víctor Castiñeiras, Grupo Barton, Carpintería Valdeza, Transportes Touceda, Galival Music, Soluciones Metálicas Jamardo, Distribuciones Alfonso Lema y Serrerías Rodríguez.