Vilagarcía organiza una fiesta infantil de Entroido con actividades para fomentar la comunicación emocional de la infancia

Se celebrará el 16 de febrero

Una de las fiestas infantiles celebradas en A Peixería.

Una de las fiestas infantiles celebradas en A Peixería. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

La Concejalía de Xuventude de Vilagarcía organiza una fiesta infantil de Entroido con un enfoque original: todas las actividades buscarán fomentar la comunicación emocional de la infancia. Será el 16 de febrero por la tarde en A Peixería con música, animación, coreografías y juegos guiados.

Habrá talleres como «Las emociones tienen colores», con pintacaras para personalizar disfraces; «Una emoción para llevar», para crear chapas con emoticonos; «Emoción(Arte)», con un mural colectivo; y «Disfrazando emociones», para quienes acudan sin disfraz.

Todos los asistentes recibirán un «emotiglobo» y los participantes en los talleres, chapas con distintos emojis. Además, hasta el 13 de febrero está abierta la inscripción para el desfile-concurso del martes de Entroido con una dotación de 7.300 euros en premios para las diferentes categorías.

