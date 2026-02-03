Vilagarcía organiza una fiesta infantil de Entroido con actividades para fomentar la comunicación emocional de la infancia

La Concejalía de Xuventude de Vilagarcía organiza una fiesta infantil de Entroido con un enfoque original: todas las actividades buscarán fomentar la comunicación emocional de la infancia. Será el 16 de febrero por la tarde en A Peixería con música, animación, coreografías y juegos guiados.

Habrá talleres como «Las emociones tienen colores», con pintacaras para personalizar disfraces; «Una emoción para llevar», para crear chapas con emoticonos; «Emoción(Arte)», con un mural colectivo; y «Disfrazando emociones», para quienes acudan sin disfraz.

Noticias relacionadas

Todos los asistentes recibirán un «emotiglobo» y los participantes en los talleres, chapas con distintos emojis. Además, hasta el 13 de febrero está abierta la inscripción para el desfile-concurso del martes de Entroido con una dotación de 7.300 euros en premios para las diferentes categorías.