De Vilagarcía a México: el proyecto de Cris S-Villegas que fusiona arte maya y contemporaneidad

Un taller de Vilagarcía se ha convertido en un puente cultural que cruza el Atlántico gracias a una colaboración inédita con el Museo del Arte de la Costa Oriental de México (Mureco). Desde 2025, la artista y creativa Cris S-Villegas diseña en exclusiva un proyecto internacional de educación artística que pone el foco en la inclusión y que está dirigido a participantes a partir de cinco años. La iniciativa arrancó la semana pasada y se prolongará hasta finales de febrero, cuando quede lista para su presentación en la Semana Mundial de la Educación Artística y Cultural (SEA) que cada año promueve la Unesco.

El proyecto se construye desde una mirada contemporánea y accesible: no se trata solo de aprender historia del arte o de replicar piezas museísticas, sino de activar la creatividad y el pensamiento crítico a través del patrimonio, conectando pasado y presente desde el trabajo manual y la interpretación personal. «La SEA, precisamente, busca visibilizar el poder transformador del arte en ámbitos educativos y comunitarios, reforzando valores como la resiliencia y la capacidad de expresión», apunta Villegas, un marco en el que encaja de manera natural esta propuesta que se desarrolla en Vilagarcía.

La actividad se centra en una reinterpretación contemporánea de la «flora y fauna maya». Para ello, el alumnado trabaja a partir de referencias del periodo Clásico (600 d.C.) del área maya, tomando como punto de partida motivos presentes en piezas históricas. Entre las inspiraciones aparecen, por ejemplo, platos con representaciones, además de vasijas decoradas con animales como el conejo. Esa iconografía funciona como detonante: cada participante, observa, analiza y decide qué elementos rescata, cuáles transforma y cómo los integra en una composición actual.

La actividad está dirigida a mayores de 5 años. / FdV

El proceso creativo que desarrollan los participantes vilagarcianos se realiza por fases. En primer lugar, se elaboran bocetos que permiten explorar formas, líneas y encuadres, y también ensayar cómo convertir una referencia patrimonial en lenguaje propio. Después, esas ideas se trasladan al lienzo, donde la interpretación toma cuerpo. El resultado final será una colección de obras que dialogan con la estética maya desde la contemporaneidad, sin perder el vínculo con el origen. La clave, insisten desde el proyecto del estudio Cris S-Villegas, está en el camino: aprender haciendo, equivocarse, rehacer y construir una obra que tenga sentido para quien la firma.

Además de la producción artística, la colaboración incorpora una dimensión documental. En marzo está previsto realizar un trabajo audiovisual que recogerá el desarrollo del trabajo, desde los primeros apuntes hasta las piezas terminadas. Ese material se estrenará en el Mureco durante el mes mayo, coincidiendo con la SEA, con el objetivo de compartir el proceso y ampliar el alcance del proyecto más allá del aula o del taller.

Desde el Espacio de Arte Cris S-Villegas se agradece el apoyo de todas las personas participantes y la labor de coordinación, con mención a María Pérez, así como la implicación del equipo del museo, con nombres como Valeria Sarabia. El agradecimiento se extiende a Carmen Gaitán, directora del Mureco, cuya visita a Vilagarcía el pasado diciembre fue recibida como un gesto simbólico de una alianza que aspira a perdurar: un intercambio cultural en el que viajan obras, pero también miradas, aprendizajes y comunidad.