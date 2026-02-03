Los urgenciólogos siguen en pie de guerra: «Son 20 años sin mejoras laborales»

Los médicos de Urgencias del Hospital do Salnés volvieron a concentrarse ayer para exigir a la Consellería de Sanidade que convoque la comisión de seguimiento del acuerdo firmado hace casi 20 años. Y es que «nuestras condiciones laborales están congeladas desde entonces», claman, destacando que fueron «incomprensiblemente excluidos» de las mejoras acordadas en 2023 para el personal del Sergas. De hecho, consideran un «ninguneo» que las autoridades no se sienten a escuchar sus reivindicaciones y propuestas.