Nuevo desprendimiento sobre el vial de Viliquín

El sensible vial de Viliquín registró un nuevo derrumbe del muro terreño que sostiene las fincas de un plano superior. Es el quinto en este invierno, debido a las constantes lluvias de lo que va de año.

Sucedía en la madrugada de ayer, haciendo que una parte de este talud de casi dos metros de altura invadiera parte del vial.

Se trata de una carretera que el Concello de Meaño está precisamente ampliando estos días, si bien actuando por el margen izquierdo, y no así en el derecho, donde se encuentra este frágil muro terreño.

El Concello, por medio de la firma Covsa, está ejecutando la ampliación en dos segmentos, de 370 y 113 metros, que se espera completar en las próximas semanas, si el tiempo acompaña. El vial comunica con el polígono de Nantes, su zona comercial y la autovía.