Nuevo desprendimiento sobre el vial de Viliquín
Es el quinto registrado este invierno, quizás debido a las constantes lluvias de lo que va de año
T. Hermida
El sensible vial de Viliquín registró un nuevo derrumbe del muro terreño que sostiene las fincas de un plano superior. Es el quinto en este invierno, debido a las constantes lluvias de lo que va de año.
Sucedía en la madrugada de ayer, haciendo que una parte de este talud de casi dos metros de altura invadiera parte del vial.
Se trata de una carretera que el Concello de Meaño está precisamente ampliando estos días, si bien actuando por el margen izquierdo, y no así en el derecho, donde se encuentra este frágil muro terreño.
El Concello, por medio de la firma Covsa, está ejecutando la ampliación en dos segmentos, de 370 y 113 metros, que se espera completar en las próximas semanas, si el tiempo acompaña. El vial comunica con el polígono de Nantes, su zona comercial y la autovía.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Señora Dj que hizo bailar a Oliver Laxe al ritmo de Sirat
- El tren de borrascas genera cientos de miles de euros en pérdidas a los bateeiros gallegos
- Profesores duermen en las aulas para exigir «educación de calidad»
- Muere José Louzán Güimil, padre del presidente de la Real Federación Española
- O Grove, Sanxenxo y Pontevedra pierden hoteles en pleno bum turístico
- Padre e hijo salen ilesos tras volcar su coche en Pontearnelas
- Un crematorio canino y una biorrefinería de algas: Arousa innova con fondos europeos
- Subastan un local comercial en el centro de Vilagarcía