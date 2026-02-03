La nueva fase de la obra de la calle Vilaboa obliga a cortes de tráfico

Las obras de humanización de la calle Vilaboa, en Vilagarcía, entran en una nueva fase que obligará a modificar la circulación en la zona desde mañana. Las persistentes lluvias han impedido asfaltar el primer tramo ya intervenido, por lo que, para evitar demoras en el calendario, los trabajos se trasladan al siguiente sector: el comprendido entre la Travesía da Fonte y la intersección con la avenida de Cambados, a la altura del edificio Procoarsa. Como consecuencia, ese tramo quedará completamente cerrado al tráfico, salvo para la entrada y salida de garajes, y el acceso rodado deberá realizarse por itinerarios alternativos.

Los vehículos que quieran llegar a la zona de Vilaboa desde la avenida de Cambados deberán hacerlo por la calle Muiñeira, tomando el cruce posterior al de Procoarsa. Quienes accedan desde la avenida Valle Inclán tendrán como opción la calle Veiga de Abaixo, mientras que desde Pablo Picasso se podrá entrar por la Travesía da Fonte. En este último punto, y de forma provisional, se permitirá el sentido de entrada para garantizar el servicio a las viviviendas situadas en la manzana afectada por las obras.

La empresa adjudicataria será la encargada de señalizar los cortes y los nuevos accesos, además de informar a los vecinos y facilitar la movilidad hacia los vados permanentes. En paralelo, el dispositivo cuenta con la coordinación del departamento de Tráfico de la Policía Local, que trabajará en la regulación de la circulación en los puntos más sensibles y asegurar que el cierre no genere incidencias mayores.

Agujero generado en el firme en Agustín Romero por corrimiento de tierras. / Iñaki Abella

En cuanto la meteorología lo permita y deje de llover el tiempo suficiente, se procederá al asfaltado del primer tramo remodelado, lo que permitirá reabrirlo al tráfico y mejorar la movilidad hasta la conclusión definitiva del proyecto que lleva a cabo la empresa Novavial SL con un presupuesto de 340.000 euros

Además del avance de los trabajos en la calle Vilaboa y vías colindantes, el operativo incluye también el asfaltado de un tramo de la avenida Agustín Romero debido al hundimiento de la calzada. Esta intervención requerirá una regulación alternativa mediante semáforos, por lo que recomiendan extremar la precaución y atender en todo momentos a la señalización circunstancial.