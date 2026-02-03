Minuto de silencio en Vilagarcía en repulsa del asesinato de María Belén

El Concello de Vilagarcía convocó a mediodía de ayer un minuto de silencio en la puerta del consistorio como muestra de solidaridad con el asesinato de María Belén, quien perdió la vida a manos de su expareja el pasado domingo en Mos.

El alcalde, Alberto Varela, encabezó una concentración de repulsa que contó con la participación de representantes de las demás fuerzas políticas, así como de trabajadores municipales y vecinos de la localidad que quisieron sumarse a un gesto que se repitió en diferentes puntos a lo largo de toda Galicia.