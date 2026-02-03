El GDR O Salnés-Ulla e Umia gestiona un millón de euros en nuevas ayudas

Entidades públicas y privadas, emprendedores, empresas y asociaciones ya pueden presentar sus proyectos a la nueva convocatoria de fondos europeos del plan Leader, que repartirá casi un millón de euros en ayudas en los territorios de O Salnés y el Ulla-Umia.

Las bases que rigen el procedimiento se publicaron en el DOG de ayer y una de las novedades es que el plazo de solicitudes es de dos meses a contar desde la apertura, es decir, hasta el 6 de abril.

Estos fondos son gestionados, como siempre, a través del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) de O Salnés, Ulla y Umia y avalados por el Agader de la Xunta de Galicia. El montante total es de 981.910 euros, los cual supone el doble con respecto a la anterior.

Los fondos proceden del programa europeo Leader 2023-27 y esta nueva convocatoria se extiende hasta 2028, pudiendo ejecutarse un proyecto a lo largo de los tres próximos años, lo cual facilita las cosas en casos de iniciativas con complejidades como pueden ser las de tipo constructivo. Además, pueden ir cobrando por anualidades, siempre que el gasto se justifique debidamente.

En todo caso, desde la oficina del GDR O Salnés-Ulla Umia recuerdan su disponibilidad para explicar todos los pormenores y dudas sobre los requisitos y otras cuestiones, que también se pueden consultar en su web. Es más, recomiendan que antes de iniciar una solicitud se contacte con las técnicas para realizar conjuntamente una primera valoración de si la idea o proyecto tiene cabida en la financiación. Se puede hacer telefónicamente o a través del correo electrónico.

En todo caso, la presentación de solicitudes ya puede realizarse a través de la sede electrónica. Cabe recordar que tienen cabida proyectos de iniciativa pública y privada. Para los nos productivos, los que puedan presentar entidades sin ánimo de lucro y que impliquen un interés general, como la puesta en valor de rutas, zonas de esparcimiento, mejora de locales sociales… La subvención puede llegar a cubrir hasta un 90% del presupuesto.

En el en caso de los productivos, destinados a la generación de una actividad económica, la cobertura puede alcanzar hasta el 50%. Cabe recordar que también hay una línea destinada a los Concellos de estos territorios.

Todas las ayudas se conceden por la vía de la concurrencia competitiva y siguen siempre la estrategia marcada por los miembros de esta organización sin ánimo de lucro que, como el resto existente en Galicia, busca incentivar iniciativas que favorezcan el desarrollo de las zonas rurales como parte de la estrategia de crear riqueza para mejorar la vida de la ciudadanía que las habita y con la mirada puesta también en la fijación de población.

En cuanto a los baremos, se tienen en cuenta cuestiones como la creación de empleo o la ubicación del proyecto entre otras cuestiones.