La Fórmula (de Peke) levanta el telón

Quizás pocos conozcan a Antonio Moreira. Como él dice, «por el nombre solo saben de mi en el banco, y pocos más». Pero muchos caerán en la cuenta si se aclara que su nombre artístico es Peke. Y casi todos saldrán de dudas si se asocia a la orquesta La Fórmula.

Vecino de Vilagarcía, donde se sitúa la sede social de esta afamada formación musical, Peke es uno de los más conocidos y aplaudidos artistas de la verbena gallega y nacional.

Es quien dirige el espectáculo, pero también quien canta –entre otros vocalistas–, quien conduce el autobús, quien se encarga de las redes sociales, el que echa la bronca a todos si es necesario, el que los felicita cuando todo sale a pedir de boca, el primero en salir de casa y el último en llegar.

Sin tener ya nada más que demostrar en el panorama verbenero, Peke afronta con la misma ilusión de siempre, e incluso puede que una dosis más, la nueva temporada de las verbenas. Mejor dicho, la nueva temporada de conciertos y espectáculos, ya que formaciones tan consagradas como la vilagarciana no se limitan a ir de pueblo en pueblo en fechas señaladas y por todos conocidos, sino que actúan en todo tipo de efemérides y lugares.

Entre ellos el Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa, que es el lugar elegido por La Fórmula de Peke para presentar en sociedad la nueva campaña.

Lanzamiento previsto para el domingo, desde las cinco de la tarde, que ha despertado enorme expectación e incluso ha hecho que algunos de los fans de la banda ya reservaran hotel en la ciudad para el finde, puesto que se desplazan expresamente desde Castilla, Asturias y otros puntos de España para asistir a la nueva puesta en escena.

La convocatoria de la gala. / FdV

En los últimos años la presentación de La Fórmula tenía lugar en el Auditorio Abanca de Pontevedra, «pero esta vez queremos empezar jugando en casa, y si bien el Auditorio de Vilagarcía no suele abrir los domingos, he insistido tanto, y he sido tan pesado, que he conseguido que el Concello nos lo cediera para esta especial presentación de dos horas de duración», declara un sonriente, ilusionado y nervioso Peke.

Una cita con entrada libre y totalmente gratuita –no es necesaria invitación ni nada parecido–, hasta completar aforo, en la que «todos los asistentes recibirán regalos, aunque lo más importante es que podrán divertirse, bailar e incluso llorar, ya que será una gala repleta de emociones y sensaciones», apostilla el alma mater de La Fórmula.

Peke anuncia así la presentación de su nuevo equipo. / FdV

Con el lleno parece que garantizado, «lo único que pedimos es que la gente venga con ilusión y ganas de pasarlo bien, ya que vamos descubrir ‘El secreto de La Fórmula’ del que tanto hemos estado hablando en nuestras redes sociales durante el invierno».

Secreto, por cierto, del que forman parte los seis estelares fichajes que, procedentes de grandes orquestas gallegas, pasan a integrar la extensa plantilla de la orquesta, con nada menos que 29 componentes.

Entre ellos varios de Vilagarcía, pero también de A Coruña, Vigo, Venezuela, Perú, Cuba, Madrid, República Dominicana, Barcelona y Toledo.

El artista vilagarciano Peke, máximo responsable de La Fórmula. / FdV

También de Asturias, pues no hay que perder de vista a Elvis, el saxofonista dominicano que acompaña a Peke desde que nació la orquesta en 2019 y que va y viene todos los días desde Oviedo, donde vive con su familia, para ensayar en Vilagarcía o desplazarse a las actuaciones, prácticamente dejándose medio sueldo (y muchas horas) en la carretera.

Todos ellos estarán en la gala de presentación del domingo, al igual que estarán el sábado siguiente, el día 14, en la primera de las verbenas protagonizadas por La Fórmula, a celebrar en el centro de Redondela. Le seguirán actuaciones en Fornelos, el día 16, y en la Festa da Xuventude de Valga, el 28, entre otras citas.

En todos los casos sonarán temas de siempre y se ofrecerá el nuevo repertorio de la formación, esta vez preparado en tiempo récord –apenas mes y medio– y compuesto por 54 canciones.

«Es el fruto de un duro trabajo y ensayos continuos, a veces extenuantes, pero es, sobre todo, el resultado del sacrificio, el sudor, las ganas y la disciplina de todos los que conformamos el impresionante equipo de La Fórmula», sentencia Peke.