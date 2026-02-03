Entrecortiñas inaugura un ciclo de cine alemán con Sonnenalle
El Cineclube Entrecortiñas retoma su programación en febrero con un nuevo ciclo de cine alemán que se celebrará en el Auditorio de A Illa, con entrada gratuita para todas las sesiones.
La propuesta ofrece tres títulos fundamentales del cine germano, proyectados en versión original subtitulada en español y con pases siempre a las 20.00 horas.
El ciclo se abrirá este jueves con Sonnenalle, dirigida por Leander Hausmann. Esta comedia de humor inteligente retrata la vida cotidiana de un joven del Berlín Oriental en los años setenta. La película fue galardonada en el año 2000 con el Deutscher Filmpreis, el premio más prestigioso del cine alemán.
El jueves 12 será el turno de M, el vampiro de Dusseldorf, clásico imprescindible del cine expresionista dirigido por Fritz Lang. El ciclo se cerrará el jueves 26 con Rompesistemas, de Nora Fingscheidt, un intenso drama contemporáneo.
La iniciativa cuenta con la colaboración, agradecida por Entrecortiñas, del Concello de A Illa y del Instituto Goethe.
