El Concello sube a 76 las plazas para su Taller de Memoria
El programa de estimulación cognitiva de Vilagarcía, dirigido a mayores de 65 años, abrirá inscripciones este martes y se realizará en horario de tarde
El Concello de Vilagarcía ampliará hasta 76 las plazas para su Taller de Memoria para personas mayores, una actividad gratuita de estimulación cognitiva dirigida a personas de 65 años o más.
El programa comenzará en la segunda quincena de febrero y se prolongará hasta finales de noviembre, con una sesión semanal de una hora y media en horario de tarde que se realizará por grupos de un máximo de 19 personas. La inscripción se abre hoy martes y podrá tramitarse hasta el 13 de febrero en la oficina del Área de Personas Mayores municipal presentando el DNI.
Para poder participar de esta iniciativa, se exige estar empadronado en Vilagarcía, ser autónomo y no tener deterioro cognitivo relevante. Si hay más demanda que plazas, se resolverá por sorteo público.
- La Señora Dj que hizo bailar a Oliver Laxe al ritmo de Sirat
- El tren de borrascas genera cientos de miles de euros en pérdidas a los bateeiros gallegos
- Profesores duermen en las aulas para exigir «educación de calidad»
- Muere José Louzán Güimil, padre del presidente de la Real Federación Española
- O Grove, Sanxenxo y Pontevedra pierden hoteles en pleno bum turístico
- Padre e hijo salen ilesos tras volcar su coche en Pontearnelas
- Un crematorio canino y una biorrefinería de algas: Arousa innova con fondos europeos
- Subastan un local comercial en el centro de Vilagarcía