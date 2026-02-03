Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Turísticos GaliciaAsesinato machista en MosSentencia europea AP-9Viviendas Sareb VigoTemporal en GaliciaTransplante de caraGrammy 2026
instagramlinkedin

El Concello sube a 76 las plazas para su Taller de Memoria

El programa de estimulación cognitiva de Vilagarcía, dirigido a mayores de 65 años, abrirá inscripciones este martes y se realizará en horario de tarde

La actividad está dirigida a mayores de 65 años.

La actividad está dirigida a mayores de 65 años. / JOSE LORES

Diego Doval

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía ampliará hasta 76 las plazas para su Taller de Memoria para personas mayores, una actividad gratuita de estimulación cognitiva dirigida a personas de 65 años o más.

El programa comenzará en la segunda quincena de febrero y se prolongará hasta finales de noviembre, con una sesión semanal de una hora y media en horario de tarde que se realizará por grupos de un máximo de 19 personas. La inscripción se abre hoy martes y podrá tramitarse hasta el 13 de febrero en la oficina del Área de Personas Mayores municipal presentando el DNI.

Noticias relacionadas

Para poder participar de esta iniciativa, se exige estar empadronado en Vilagarcía, ser autónomo y no tener deterioro cognitivo relevante. Si hay más demanda que plazas, se resolverá por sorteo público.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents