El Concello sube a 76 las plazas para su Taller de Memoria

El Concello de Vilagarcía ampliará hasta 76 las plazas para su Taller de Memoria para personas mayores, una actividad gratuita de estimulación cognitiva dirigida a personas de 65 años o más.

El programa comenzará en la segunda quincena de febrero y se prolongará hasta finales de noviembre, con una sesión semanal de una hora y media en horario de tarde que se realizará por grupos de un máximo de 19 personas. La inscripción se abre hoy martes y podrá tramitarse hasta el 13 de febrero en la oficina del Área de Personas Mayores municipal presentando el DNI.

Para poder participar de esta iniciativa, se exige estar empadronado en Vilagarcía, ser autónomo y no tener deterioro cognitivo relevante. Si hay más demanda que plazas, se resolverá por sorteo público.