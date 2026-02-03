Un camión en busca de un atajo tira un poste en Cornazo
Los residentes en la calle Galufa explican que no es la primera vez que un tráiler se introduce por las estrechas calles
Vilagarcía
Un gran camión en busca de un atajo se metió esta mañana por las estrechas calles de Cornazo y acabó derribando un poste del alumbrado público.
Es la sospecha que tienen los residentes en la zona, pues relatan que no es la primera vez que un tráiler de grandes dimensiones cruza por estos viales guiado por el GPS o quizás por el instinto en busca de la carretera de Zamar.
El incidente ocurrió en la calle Galufa y el vehículo pesado derribó un poste del alumbrado público.
Según testigos de los hechos, no detuvo la marcha en un primer momento.
Alertaron a los servicios de emergencias y poco después ya se estaban realizando los trabajos para recolocar el cableado.
