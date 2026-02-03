Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Turísticos GaliciaAsesinato machista en MosSentencia europea AP-9Viviendas Sareb VigoTemporal en GaliciaTransplante de caraGrammy 2026
instagramlinkedin

Un camión en busca de un atajo tira un poste en Cornazo

Los residentes en la calle Galufa explican que no es la primera vez que un tráiler se introduce por las estrechas calles

El poste tras el paso del tráiler por Cornazo, en Vilagarcía

El poste tras el paso del tráiler por Cornazo, en Vilagarcía

Lucía Romero

Vilagarcía

Un gran camión en busca de un atajo se metió esta mañana por las estrechas calles de Cornazo y acabó derribando un poste del alumbrado público.

Es la sospecha que tienen los residentes en la zona, pues relatan que no es la primera vez que un tráiler de grandes dimensiones cruza por estos viales guiado por el GPS o quizás por el instinto en busca de la carretera de Zamar.

El incidente ocurrió en la calle Galufa y el vehículo pesado derribó un poste del alumbrado público.

Trabajos de reparación para recolocar el cableado.

Trabajos de reparación para recolocar el cableado. / FdV

Según testigos de los hechos, no detuvo la marcha en un primer momento.

Noticias relacionadas

Alertaron a los servicios de emergencias y poco después ya se estaban realizando los trabajos para recolocar el cableado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents