Las calles de A Illa afectadas por el rayo siguen sin alumbrado

A Illa de Arousa todavía no se ha recuperado del estropicio que provocó la caída de un rayo el pasado viernes. Varias calle siguen sin alumbrado público y se han visto afectados bombeos de servicios básicos. El Concello ha iniciado las reparaciones con la vista puesta a poder recuperar cierta normalidad esta semana, pero sin un plazo concreto ante la magnitud del estropicio, agravado por las secuelas que dejó otra descarga hace un par de semanas.

El alcalde, Luis Arosa, volvió a pedir paciencia a los vecinos ante los importantes daños ocasionados. Esto, a mayores de los registrados en varias viviendas, siendo la más afectada una de ellas, donde, por suerte, no hubo que lamentar heridos, aunque uno de sus ocupantes fue atendido en el hospital y la familia afectada ha tenido que buscar acomodo provisional en casa de unos parientes y teme que se prolongue más de lo deseado.

Y es que ayer expresaban su enfado con su compañía aseguradora, pues seguían a la espera de la visita del perito para poder evaluar los daños y activar lo necesario para arreglar su domicilio cuanto antes.

En cuanto a las reparaciones municipales, el regidor desconoce ayer de cuánto será la factura, aunque la prevé elevada. «Primero vamos a ir poco a poco cambiando los elementos dañados y luego veremos a cuánto asciende todo y si es posible que lo cubra el seguro. A ver si somos capaces de recuperar el alumbrado público esta semana», declaró.

Y es que en Sucavirto, Pedraserrada y O Charco, las calles más afectadas y donde incluso hubo daños en los viales, seguían ayer sin servicio. Debido a la descarga, varios cuadros de mando y la protección de la instalación quedaron totalmente calcinados, al igual que importantes tramos de la línea eléctrica.

Arosa indicó que cuentan con un operario para las reparaciones del rayo del viernes y del anterior; una coincidencia de dos eventos de gravedad en un espacio de tiempo tan corto que «suponen un esfuerzo extraordinario para los recursos técnicos y humanos del Ayuntamiento».