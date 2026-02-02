Vecinos de Coirón alertan de la proliferación de ratas

Vecinos de Dena alertan de la proliferación de ratas de alcantarilla que, según ellos, asoman con frecuencia en el entorno del centro de salud de Coirón. Una situación que, sostienen los afectados, se repite desde hace meses, hasta el extremo de que un vecino pidió por escrito al Concello que controlase la población de estos roedores en la red de saneamiento.

«Fue este jueves, sobre las ocho de la mañana -atestigua una denunciante-, cuando pasando por el lugar me impactó ver una rata de considerable tamaño justo en la rampa de acceso al centro de salud de Coirón, y no es la primera vez que me encuentro con estos roedores en esta zona, supongo que, atraídas por los contenedores que se encuentran en la calle trasera al centro médico»

«En ocasiones, con los contenedores llenos -explica otra lugareña de la calle-, dejan bolsas fuera o contenedores repletos sin cerrar bien, lo que se convierte en foco de atracción de ratas que asoman». «Además -agrega- los temporales de estos días contribuyen a que se rompan bolsas y, con el fuerte viento, se esparza la basura, que incluso llega al césped de la parte delantera del centro médico, lo que contribuye a que los roedores salgan de las alcantarillas».

El control de las poblaciones de roedores se realiza por razones de salud pública.