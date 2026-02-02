Turismo de Galicia propicia la mejora del entorno de la capilla de A Devesa

El Concello de Valga se dispone a «mejorar la seguridad y accesibilidad» en el entorno de la Capela de Nosa Señora dos Desamparados –en A Devesa–, para lo cual se instalará un nuevo pavimento de piedra y hormigón, además de mobiliario urbano y elementos de jardinería.

Pero eso no es todo, sino que se procederá a instalar las canalizaciones para el futuro soterramiento de las líneas aéreas de servicios y se instalará señalización para dejar claro que se trata de una zona con prioridad para los peatones.

Todo ello para «revalorizar este elemento patrimonial, favoreciendo el uso y disfrute del entorno» y la propia capilla, de planta rectangular, muros de cantería y cubierta de teja del país y acompañada en la zona de un crucero coronado por una cruz latina que muestra la Crucifixión y a la Virgen do Socorro con el Niño.

Así explican en el Concello de Valga su plan de humanización del templo y su entorno, para lo cual el alcalde y el director de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles, firmaron hace días un convenio de colaboración entre el Concello y la Xunta que permitirá invertir 79.751 euros.

Noticias relacionadas

«Seguimos poniendo en valor el patrimonio cultural de Valga, y esta mejora, recuperación y mantenimiento de bienes como la Capela dos Desamparados da Devesa es un claro ejemplo de ello», sentencian en el gobierno valgués.