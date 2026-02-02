Solifest alerta sobre una estafa que utiliza su nombre para solicitar donaciones fraudulentas en comercios y locales

La organización del Solifest ha alertado sobre un intento de estafa basada en la utilización de forma fraudulenta del nombre del festival y su causa solidaria. El aviso se hace público tras tener constancia de que personas ajenas a la organización están acudiendo a comercios y locales de hostelería solicitando donaciones económicas, en algunos casos de hasta 300 euros, asegurando actuar en representación del evento.

Desde Solifest advierten de que estas prácticas son totalmente falsas y recuerdan que el festival no solicita donaciones económicas puerta a puerta, ni propone acuerdos de colaboración anual de este tipo. La organización subraya que la única forma de colaborar económicamente con el evento es el propio día de su celebración, el próximo 19 de abril, y a través de los puestos habilitados en el recinto del festival, así como en los establecimientos colaboradores que se indiquen exclusivamente mediante sus canales y redes oficiales.

El evento recaudó cerca de 8.000 euros el año pasado. / Noe Parga

Cualquier otra solicitud de dinero realizada en nombre del Solifest debe considerarse una estafa, al no contar con autorización alguna de la organización. Del mismo modo, se hace un llamamiento expreso a comerciantes, hosteleros y personas que hayan sido contactadas o afectadas para que presenten la correspondiente denuncia.

Cabe recordar que el Solifest es un evento benéfico que se celebra a favor de la asociación Amencer-Aspace, por lo que desde la organización lamentan la situación generada «que daña la confianza y la buena fe de quienes colaboran habitualmente con la iniciativa».

Finalmente, agradecen el apoyo que están recibiendo a raíz de esta estafa, cuestión que les anima a seguir adelante con una iniciativa que el pasado año reunió cerca de 8.000 euros para el centro Princesa Letizia.