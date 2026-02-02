Satisfacción plena con la muestra de la camelia de Valga

Tanto el Concello de Valga como la entidad organizadora, Mulleres Rurais Albor, muestran su entera satisfacción con el resultado obtenido en la XVIII Mostra da Camelia Bella Otero.

Satisfacción que parecen compartir buena parte de los expositores, entre los que s encontraban la Escola Infantil, o CRA, los colegios Ferro Couselo y Baño-Xanza, las asociaciones de padres de alumnos de ambos centros y la del IES de Valga.

Participantes

Además de la Escola de Teatro, Amigos do Belén, Palilleiras Bella Otero, Asdivalu, Axentiva, Musival, Centro Superior de Música y la Cafetería Auditorio.

Los asistentes destacaron la calidad de la flor. / FdV

Se sumaron con sus flores a una exposición que volvió a reunir a un buen número de expositores particulares, tales como Adelina Viñas, Ana María Rodríguez, Beatriz Barreiro, Chloe Potel, Dolores Campos, Encarna García, Fátima Leite, Isolina Campos, Elena Montero, Loli Fuentes y María Mar González.

No faltaron a la cita coleccionistas como María Jesús Ferreirós, Marc Cunha, Mercedes Mondragón, Rosa Crespo, Santiago Chenlo, Sonia Carbia, Miguel Oliveira, Marisa Ferreirós, Conchi Isorna, Aída Castiñeiras, Isolina Montero y Carmen y Teresa Iglesias González.

Orgullo

Su presencia fue destacada y agradecida por el alcalde, José María Bello Maneiro, que no quiso perder la oportunidad de acudir a la exposición y arropar a la asociación Albor, mostrándose «muy orgulloso por todo lo que se hace en nuestro Concello» y resaltando el hecho de que todas las composiciones florales participantes eran valguesas.

Asistentes a la exposición. / FdV

Orgullo del que también hizo gala la presidenta de Albor, Begoña Piñeiro, cuando destacó lo mucho que ha evolucionado esta cita en sus dieciocho años de historia

A su vez, la presidenta de honor de Albor, Rosa Crespo, incidió en lo mucho que ha crecido también la afición al cultivo de la camelia en Valga, llegando a asegurar que «gracias a esta exposición cada vez son más los coleccionistas valgueses».

No se olvidó de remarca la calidad de muchas de las plantaciones ni de asegurar que «en Valga tenemos una tierra maravillosa» para esta planta, este año con una floración que se ha visto retrasada por la falta de sol del presente invierno.